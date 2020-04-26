Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Türkiye'nin dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi: Silahlı Kuvvetlerimizin bu gücünün başında insan unsuru gelmekte. Gerçekten nitelikli insan kaynağımız var. Son dönemlerde TSK'nın içine sızan hain FETÖ'nün her türlü TSK'yı zayıflatma faaliyetine rağmen TSK, hamd olsun gücünden bir şey kaybetmedi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra bu yapıyla ilgili TSK içinde yaptığımız temizlikten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale geldi. Bu nitelikli insan kaynağını dünyanın en iyi silahlarıyla donatmak da bir vatan görevidir. 14 yıldır, TSK'ya kendi yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarımızı teslim etmek, bu noktada dışa bağımlılığımızı minimize etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi.