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Ekonomi Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kalekalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 65 bini geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti.
Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin silah envanterine yerli ve milli ürünlerin katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Demir, Türk savunma sanayisi olarak şu anda bütün dünyanın uğraştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken dahi bütün güvenlik tedbirlerini en üst seviyede uygulayarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

  • Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre piyade tüfeği ihtiyacı doğrultusunda da üretimlerin devam ettiğini belirten Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz’ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek." dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar
EKONOMİ
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar

MPT-55, KCR-556, SAR 223

MKEK, MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Kalekalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip olarak üretildi. Her iki elle kullanıma uygun tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.

Sarsılmaz'ın 5,56 milimetrelik piyade tüfeği çözümü SAR 223, her türlü muharebede askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirildi.

Milli tüfek komandoların hizmetinde
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Türk mühendis ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT 76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.
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Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'nda da komandolar, eğitim programlarında ve operasyonlarda MPT 76'yı kullanmaya başladı.
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Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76'yı test edip, silahı tüm incelikleriyle kullanmak için alışkanlık kazanıyor.
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Üretim aşamasında 50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah olarak Türkiye'nin gururu haline gelen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığı ve 600 metre etkili menziliyle dikkati çekiyor.
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G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah olarak nitelendirilen MPT-76, dakikada 700 mermi atabiliyor ve merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.
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İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen Milli Piyade Tüfeği'nin, askeri birliklerdeki kullanım sonrası geri dönüş taleplerine göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar sürüyor.
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Milli tüfek komandoların hizmetinde
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT 76, askeri birliklerde kullanılmaya başlandı.


SAR 223, en zor arazi ve iklim koşullarında test edildi. 5,56x45 milimetre mühimmatları ateşleyen gaz etkili çalışma, dakikada yaklaşık 700-900 atım, hızlı nişan almayı sağlayan 2 ayrı mesafe (100-300 metre) kademeli, mekanik ayarlanabilir gez, silahın önemli özelliklerini oluşturuyor. 30 mermi kapasiteli hafif ve dayanıklı polimer şarjörden beslenen SAR 223, uzunluk ayarlı teleskopik dipçik, doğrusal yapıyla geri tepmeyi doğrudan omuza ileterek şahlanmayı azaltan ergonomik dizayn sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

SAR 223'ün, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine geliştirilmiş yeni nesil ani geri tepmeli piston sistemiyle çalışan SAR 223T versiyonu bulunuyor. Tüfek, zorlu ortamlarda hatasız çalışabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi dolayısıyla tercih ediliyor.

Yerli MilliPiyade Tüfeği MPT-76 teslim edildi
FOTOĞRAF 22
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MKE Silah Fabrikası'ndaki törenle, Türk mühendislerince tasarlanan yerli üretim MilliPiyade Tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, tören alanındaki bir MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a verdi.
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması, aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. dedi.
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Bakan Işık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'ndaki Milli PiyadeTüfeği'nin (MPT-76) teslim töreninde yaptığı konuşmada, ayrı bir gururun yaşandığını belirtti.
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapacak MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirten Bakan Işık, hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Silahın yapımında emeği olanlara teşekkür eden Işık, Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Bu toprakların bize vatan olarak kalması için öncelikle çok güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere ekmek, su kadar muhtacız. diye konuştu.
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Türkiye'nin dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi: Silahlı Kuvvetlerimizin bu gücünün başında insan unsuru gelmekte. Gerçekten nitelikli insan kaynağımız var. Son dönemlerde TSK'nın içine sızan hain FETÖ'nün her türlü TSK'yı zayıflatma faaliyetine rağmen TSK, hamd olsun gücünden bir şey kaybetmedi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra bu yapıyla ilgili TSK içinde yaptığımız temizlikten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale geldi. Bu nitelikli insan kaynağını dünyanın en iyi silahlarıyla donatmak da bir vatan görevidir. 14 yıldır, TSK'ya kendi yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarımızı teslim etmek, bu noktada dışa bağımlılığımızı minimize etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi.
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Milli Piyade Tüfeği'nin güvenlik güçlerinin güvenle kullanacağı bir silah olduğunu vurgulayan Bakan Işık, Türkiye'nin 14-15 yıl önce savunma sanayi alanında yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu belirtti.
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Bu oranı bugün yüzde 40 seviyesine düşürdüklerini vurgulayan Işık, Hedefimiz bu oranı yüzde 20'lerin de altına düşürmek. Artık Türkiye, başkasına bu noktada gıptayla bakan bir ülke değil, pek çok ülkenin kendisine gıptayla baktığı, yani gıptayla bakılan bir noktaya geldi. ifadesini kullandı.
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Milli Piyade Tüfeği'nin projelerinin satılmasıyla ilgili adli sürecin devam ettiğini anımsatan Bakan Işık, Artık bu noktada projeleri çalınan bir ülke, özellikle gıptayla izlenen bir ülke noktasındayız. Kim hainlik, yanlış yaparsa mutlaka bedelini ödeyecek ama bu olay Türk savunma sanayinin geldiği noktayı da gösteriyor. dedi.
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Milli Piyade Tüfeği'ni teslim almaktan duyduğu gururu ifade eden Orgeneral Çolak, MPT-76'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesiyle bir kuvvet çarpanı silah olarak bunu operasyonel faaliyetlerimizde ve plan görevlerimizde kullanacağımızı değerlendiriyoruz. diye konuştu.
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Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Işık ve Orgeneral Çolak, binadaki atış poligonuna gitti. Milli Piyade Tüfeği ile ilk olarak Bakan Işık, atış gerçekleştirdi.
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Işık, 5 atışta da hedefi tam isabetle vurmasının ardından, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile hedef kağıdını inceledi. Orgeneral Çolak, Milli Savunma Bakanı Işık'ın atışlarına yönelik, Vuruş istikrarınız çok güzel ifadesini kullandı.
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak da yaptığı 5 atışla hedefi tam isabetle vurdu.
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Yerli MilliPiyade Tüfeği MPT-76 teslim edildi
MKE Silah Fabrikası'ndaki törenle, Türk mühendislerince tasarlanan yerli üretim MilliPiyade Tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, tören alanındaki bir MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a verdi.


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