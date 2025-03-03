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ŞOK Marketler Ramazan ayında 2024 fiyatlarına döndü

ŞOK Marketler Ramazan ayında 2024 fiyatlarına döndü

17:213/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Murat Ülker, ŞOK Marketlerin Ramazan kampanyasını 'Ramazan bereketiyle gelir' ifadeleriyle paylaştı.
Murat Ülker, ŞOK Marketlerin Ramazan kampanyasını 'Ramazan bereketiyle gelir' ifadeleriyle paylaştı.

ŞOK Marketler, Ramazan ayı nedeniyle mart ayında 2024 fiyatlarına döndü. Kampanya, 1-31 Mart tarihleri arasında ve 100 üründe geçerli olacak. Kampanyayı Linkedin hesabından paylaşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Darısı tüm piyasalara." ifadesini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
,
ŞOK Marketler
in mart ayında 2024 fiyatlarına döndüğünü açıkladı.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden
ŞOK Marketler
,
Ramazan ayı
vesilesiyle yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.
Hem şubelerde hem de
Cepte ŞOK
'ta geçerli olacak kampanya kapsamında 100 ürün, Mart 2024 fiyatlarıyla tüketiciye sunulacak.

"Darısı tüm piyasalara"

ŞOK Marketlerin bu kampanyasını Linkedin hesabı üzerinden
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
de kamuoyuna duyurdu.
Paylaşımında Ramazan ayının paylaşmak, dayanışmak, fedakarlık ve bereket demek olduğuna dikkati çeken
Murat Ülker
, "
Darısı tüm piyasalara…. Ramazan bereketiyle gelir, önemli olan herkesin hissetmesidir.
" ifadelerini kullandı.

Her mağazada stoklarla sınırlı olacak kampanya, 1 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.



#Murat Ülker
#ŞOK Marketler
#Ramazan
#İndirim

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