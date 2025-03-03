Ülker sürdürülebilirlikte zirvede: İlk ve tek Türk şirketi oldu

"Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde sürdürülebilirlik iş stratejimizin her zaman temel taşı olmaya devam ediyor. Ülker’de sürdürülebilirlik odaklı büyümemizi ve operasyonel mükemmellik anlayışımızı, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarılarla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group’un (LSEG) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirmesinde Ocak 2024’ün ardından 2 Ocak 2025 değerlendirmesine göre dünya genelinde incelenen 484 şirket arasında kendi kategorimizde ikinci kez birinciliğe yükseldik. Şimdi de S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste beşinci kez yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. 2050 net sıfır şirket olma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji tedarikini sürdürmek, enerji verimliliğini artırmak, su kullanımını azaltmak ve atık yönetimini daha da etkin hale getirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda tedarik zincirlerimizi daha sorumlu ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. İsrafsız şirket anlayışımızla hem doğaya hem de insana saygılı üretime ve ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz.”