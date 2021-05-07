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Ekonomi Ülkerden ilk çeyrekte 2,7 milyar TLlik ciro
İŞ DÜNYASI

Ülker'den ilk çeyrekte 2,7 milyar TL'lik ciro

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini devam ettirdi. 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL’ye ulaştıran şirket, ihracat ve yurt dışı operasyonlarını ise yüzde 19 büyüttü.

Haber Merkezi İHA
Ülkerden ilk çeyrekte 2,7 milyar TLlik ciro
Ülker CEO’su Mete Buyurgan

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Ülker Bisküvi bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL ye ulaştırdı.

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek, ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Buyurgan şirketin performansıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Şirketimiz 2021’in ilk çeyreğini 2,7 milyar TL ciroyla kapattı. Konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 oldu. Güçlü karlılık performansımızda ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdaki yüksek performans etkili oldu. Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 10, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 19 olarak gerçekleşti.

İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 40 toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 50 oldu. Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor.

Türkiye’de ve yurtdışı pazarlarımızda, güçlü pazar paylarımızı daha da artırdık. Ortadoğu’da bisküvideki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor, önümüzdeki dönemde de trendin aynı şekilde süreceğini öngörüyoruz.

2021 yılında da büyümemizi sürdürerek; çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza odaklı; dijitalleşmeye ve sürdürülebilirlik projelerimize daha da hız vererek, yeni yatırımlar ve güçlü inovasyonlarla, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup, global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız.

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