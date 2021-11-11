Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: EYT ile ilgili bir çalışma öncelikli gündemimizde yok

Yaklaşık 5 milyon kişi, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurduğu halde kanunda belirtilen yaşı tamamlamadıkları için emeklilik hakkından yararlanamıyor.

Son günlerde sosyal medya yayılan, "8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanacağı" iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir açıklama yaptı.

"EYT ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

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EKONOMİ EYT’de düğmeye basıldı

BAKAN 'GÖRÜŞÜLECEK' DEMİŞTİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin yapılacağı ilk kez resmi olarak açıklanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık bünyesinde çalışmanın sürdüğünü, diğer bakanlık ve sendikalarla da görüşüleceğini söylemişti.