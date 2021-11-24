Ekonomi BAE Türkiyeye 10 milyar dolarlık yatırım yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BAE Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacak

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  • Veliaht Prensi Bin Zayid'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu.

Mohamed Hasan Al Suwaidi
Mohamed Hasan Al Suwaidi

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