Spor devinin yeni üretim üssü Türkiye: Reebok ile FLO iş birliği anlaşmasına imza attı

Koronavirüs salgınının etkisiyle Çin’deki üretim kaybı ve tedarik sorunları sonrasında, Türkiye’nin bölgesinde üretim üssü olma hedefine yönelik somut adımlar atılıyor. Son olarak küresel spor markası Reebok'ın, 12 ülkeye yönelik ürünlerini FLO; tasarlayıp, üretecek ve dağıtımını gerçekleştirecek.

Burak Övünç

LİSANS HAKKI ELDE ETTİ

FLO, Reebok ile imzaladığı lisans anlaşmasıyla; Türkiye'de ve yakın coğrafyalarda markanın uzun dönemli lisans haklarını elde etti. Bu önemli ortaklık sayesinde FLO, marka için ayakkabı koleksiyonu hazırlayacak ve üretimini yapacak.

12 ÜLKEYETÜRKİYE’DEN ÜRETİM

Koleksiyon FLO’nun Türkiye ve farklı ülke mağazalarında satışa sunulabilecek. Söz konusu global ortaklık Türkiye için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, benzeri iş birliklerinin de süreceği ifade edildi. FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, “En son imzaladığımız lisans anlaşmamızla Reebok’ın Türkiye ve 12 ülkenin lisans haklarını aldık. Yalnızca şirketimiz değil, ülkemiz adına bu anlaşmayı imzalamaktan gurur duyuyoruz. Reebok gibi markanın tasarım ve üretim yapma hakkını almak kolay değil ama biz bunu başardık” diye konuştu. Övüç, küresel tedarik krizi ve Çin’deki üretim sorunları nedeniyle Türkiye’nin öneminin arttığını ve buna benzer yatırımların süreceğini söyledi. Övüç, ayrıca, 2021 yılında 19 mağaza açılışı yapan In Street markaları için, bu yıl 50 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi.

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Yeni ortaklıklar yolda

Artık Reebok için koleksiyon oluşturacaklarını ve bu amaçla üretim yapacaklarını dile getiren Övüç, benzeri iş birlikleri konusunda da görüşmelerin olduğunu vurguladı. Ayakkabı üretiminde tecrübelerinin arttığını ve yeni teknolojilerle üretim yeteneklerini geliştirdiklerini belirtti. Övüç şunları söyledi: “Kinetix ve Lumberjack’in yanına Lotto’yu da ekleyerek spor kategorisinde iyice güç kazanmıştık. Orta vadede spor tekstilinin ciromuzdaki oranının yüzde 30’lara kadar çıkabileceğini ön görüyorum. FLO olarak, sadece ayakkabıda değil, spor tekstilinde de önemli bir oyuncuyuz. Halihazırda olan lisans anlaşmalarımızı da genişletmeye devam edeceğiz.”