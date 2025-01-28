Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor

Gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 itibarıyla Türkiye’den çıkan 1 milyon, Türkiye’ye gelen yaklaşık 800 bin transit beyanının Ortak Transit Sistemi'yle (NCTS) yürütüldüğünü belirtti. Bolat, “78 ülkenin taraf olduğu Tır sisteminde basılı Tır karneleri yerine e-Tır adı verilen elektronik altyapıya geçmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Hava yolu işlemlerinin dijitalleştirilmesi kapsamında da Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'ne ilişkin uygulamayı hizmete almış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu. Ömer Bolat, 6 bin 133 firmanın tescil edilen 20 bin 378 gümrük beyannamesinin de ikincil kontrole tabi tutulduğunu, bunun sonucunda da 6,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini dile getirdi.