Suudi Veliaht Muhammed bin Selman 35 iş adamı ile geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 35 kişilik bir iş adamı heyetiyle birlikte bugün Türkiye’ye geliyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Prens bin Selman ile birlikte gelen iş adamı heyetinin Suudi Arabistan’ın en etkili iş insanları olduğunu söyledi. DEİK’in yeni merkezinde ticari diplomasi faaliyetlerini değerlendiren Olpak, yeni merkezlerini 75 milyon liraya satın aldıklarını belirterek, bu yatırımın kendini yaklaşık 7 yılda amorti edecek şekilde planladıklarını kaydetti. Olpak, yeni merkezlerinde fiziki ve ekonomik pek çok avantajı bir arada yakaladıklarını ifade etti.

İHRACAT 260 MİLYAR $’I AŞAR

Geçen yıl ihracatta yakalanan 225 milyar dolarlık seviyenin en önemli sebebinin Türkiye’nin salgın sürecinde dahi tedarik zincirini kopartmadan ticaretini sürdürmeyi başarması olduğuna işaret eden Olpak, Türkiye’nin bölgesel anlamda lojistik üstünlüğünü koruduğunu belirtti. Olpak, “Daha önümüzde 6 ay olsa da ihracatta 260 milyar doların üzerinde bir rakamla yılı kapatacağız gibi görünüyor. İhracat noktasında kötümser değilim, gelen giden heyetleri de bildiğim için ihracatımızı gelecekte de pozitif olarak değerlendiriyorum” dedi. Olpak; Türkiye açısından turizm, eğitim ekonomisi, yurt dışı yatırımlar, yurt dışı müteahhitlik gibi alanlarda da ne kadarlık döviz girdisi olacağının büyük önem taşıdığını vurguladı.

HEYET LİSTESİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Türk iş dünyası açısından önemli olduğunu belirten Olpak, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının bile Türk iş insanı açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 35 kişilik bir heyet ile Türkiye’ye geleceğini bildiren Olpak, şunları kaydetti: Uzun zamandan sonra ülkemizi ziyaret ediyorlar ve olabilecek en güçlü firmalardan iş insanları katılıyor. Aralarında ülkelerimiz arası ticarette çok etkili rol oynamış önemli isimler var. Heyet listesini DEİK olarak biz hazırlasaydık inanın yine aynı 35 kişiyi seçerdik. Dolayısıyla gelen heyetin niteliğinden ve bu ziyaretten son derece memnunuz.”

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10 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

Olpak, “Geçtiğimiz dönemde yaşanan sorunlardan dolayı ticaret durmadan önceki en son rakamları baz aldığımızda Suudi Arabistan ile 7,3 milyar dolar ihracatımız vardı. Dolayısıyla 7 milyar dolarlık bir kaybımız oldu diyebiliriz. İlişkilerin yeniden normalleşmesiyle birlikte Suudi Arabistan’a 10 milyar dolarlık bir ihracat potansiyelinden söz edebiliriz. Özellikle işin müteahhitlik boyutu çok önemli bir alan” dedi.

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