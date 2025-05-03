TCMB'den zorunlu karşılık kararı: Yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan yazılı açılamaya göre yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı.