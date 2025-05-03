TCMB'den zorunlu karşılık kararı: Yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla zorunlu karşılıklarda değişiklik yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının kararına istinaden, İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklikle, ihracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL'ye dönüşümünün desteklenmesi uygulaması kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3'e yükseltildi.