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Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar alındı: Kararlar yürürlüğe girdi

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar alındı: Kararlar yürürlüğe girdi

00:343/05/2025, Cumartesi
AA
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Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.
Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı.
TCMB'nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.
Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.
Son dönemde yabancı para mevduat artışı ağırlıklı olarak ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.


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