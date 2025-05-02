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İstanbul’da nisan enflasyonu yüzde 3,21

İstanbul’da nisan enflasyonu yüzde 3,21

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,46 arttı. İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.


GİYİM VE AYAKKABI ZİRVEDE YER ALDI

Giyim ve ayakkabı yüzde 13,59’lık fiyat artışıyla nisanda zam şampiyonu olurken, bu ürün grubunu; yüzde 6,66 ile konut, yüzde 5,22 ile haberleşme, yüzde 3,93 ile ulaştırma ve yüzde 3,74 ile ev eşyası izledi. Eğitim harcamaları grubunda değişim yaşanmadı. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve mart ayında yüzde 2,30 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi nisan ayında yüzde 1,46 arttı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.


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