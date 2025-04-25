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Merkez Bankası ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni açıkladı

Merkez Bankası ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni açıkladı

11:0125/04/2025, Cuma
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti.


  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti.


Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.



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