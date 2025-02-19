Ticaret Bakanlığı 4 yıllık hedefi duyurdu: Hizmet ihracatında 2028 hedefi 78 milyar dolar oldu

Lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay almakta ve dünyada 11. sırada yer alarak, hem hizmet ihracatımızın lokomotifi, hem de dış ticaretimizin en önemli bileşeni olarak konumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Hizmet ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan sektörün payını her yıl daha da artırması hedeflenmekte olup, 2024 yılında 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı rakamının 38,9 milyar doları lojistik ve taşımacılık sektörünün çalışmalarıyla gerçekleşmiştir."