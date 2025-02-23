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Ticaret Bakanlığı 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması'nı yeniledi: 'Fahiş fiyatları' anında bildirebileceğiz

Ticaret Bakanlığı 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması'nı yeniledi: 'Fahiş fiyatları' anında bildirebileceğiz

11:1123/02/2025, Pazar
AA
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Vatandaşların ekonomik menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Vatandaşların ekonomik menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, "Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına" yeni modüller ekleyerek kullanım özelliklerini geliştirdi. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlandı, konum ekleme özelliği eklendi ve açıklama alanı artırıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu mobil uygulamanın kullanımının yaygınlaştığına işaret edilerek, bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilmesinin ve şeffaf, adil ticari ortamın oluşmasına destek olunmasının amaçlandığı belirtildi.


Mobil uygulamanın, kullanıcı dostu ara yüzüyle, vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukların kolaylıkla rapor edilebilmesine imkan tanıdığı bildirilen açıklamada, gerekli bilgilerin titizlikle kayda alınarak hızlıca yetkili mercilere iletileceği vurgulandı.

Bildirilen her olay incelemeye alınacak

Açıklamada
, "Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır."
ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, mobil uygulamanın tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçileceği ve sektörlerde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimseneceği belirtildi.


HFA Mobil Uygulaması'na "Apple Store" ve "Google Play" üzerinden ulaşılabildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır"


Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerin korunmasının yanında adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla da Bakanlığın çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.



#Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması
#Ticaret Bakanlığı
#fahiş fiyat

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