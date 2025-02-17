Ticaret Bakanlığı kurum içi uzaktan eğitimde 'en etkin bakanlık' oldu

"Dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme gibi yöntemlerle oluşturulan e-öğrenme içerikleri ve uzaktan eğitim çalışmalarıyla, toplamda yaklaşık 244,3 milyon lira tasarruf sağlandı. Bakanlık olarak kurum içi e-öğrenme içerikleri hazırlama noktasında çalışmalarımızı sürdürürken, personelimize kısa, anlaşılır bilgilerin yanında nano öğrenme modülleri içeren eğitim içerikleri sunma kapasitemizi de artırmaktayız. Bu çerçevede şu ana kadar 140 binin üzerinde katılımcıya eğitim vermiş durumdayız."