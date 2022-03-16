Ekonomi Ticaret Bakanlığından çimentoda fahiş fiyat incelemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı'ndan çimentoda fahiş fiyat incelemesi

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

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Ticaret Bakanlığından çimentoda fahiş fiyat incelemesi
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Ticaret Bakanlığı, çimentoda fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı.

Heyet görevlendirildi

NTV'nin haberine göre; bakanlık tarafından, son dönemde yazılı ve görsel medyada da yer alan çimento cinsi ürüne ilişkin aşırı fiyat artışları, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, çimento sektöründe yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için müfettişlerden oluşan bir heyet görevlendirildi.

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