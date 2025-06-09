Trenler güneş enerjisiyle üretilecek: Bakan Uraloğlu "Ekonomiye 500 milyon lira sağlayacağız" diyerek detayları duyurdu

Türkiye’nin raylı sistemlerdeki öncü kuruluşu TÜRASAŞ, çevreci enerji yatırımıyla dikkat çekiyor. Sakarya’daki fabrikada sona yaklaşan güneş enerjisi santrali sayesinde elektrikli tren, hızlı tren ve banliyö araçlarının üretiminde yenilenebilir enerji kullanılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, “Enerjinin yüzde 90’ını güneşten sağlayacağız, 10 yılda 500 milyon lira kazanç elde edeceğiz” dedi.









TREN ÜRETİMİNDE KULLANILAN ELEKTRİĞİN YÜZDE 90'I YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK





Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı TÜRASAŞ'ın kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ile adından sıkça söz ettirdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu bildirdi. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına güneş enerji santrali kurulması için başlatılan çalışmalarda sona geldiklerini duyuran Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:









"TÜRASAŞ Sakarya Fabrikamızdaki GES Projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik güç elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak."





EKONOMİYE 500 MİLYON LİRA KATKI





Projenin hayata geçirilmesiyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik enerjisi üreterek güncel elektrik maliyetleri ile ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen proje ile bin 739 ton karbondioksit salınımının önüne geçileceğinin de altını çizdi.









ELEKTRİKLİ TRENLER, HIZLI TRENLER VE BANLİYÖ ARAÇLARININ İMALATINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILACAK





Bakanlık olarak ulaşımın her modunda sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarıyla raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız." dedi.











