Türkiye'den tüm dünyaya 'Madleen' çağrısı

Numan Kurtulmuş İsrail'in Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi.
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye giden Madleen gemisine yönelik korsan saldırısına tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.
Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu müdahale etti. Korsan saldırı sonrası gemiye el konulurken 12 aktivist de İsrail tarafından kaçırıldı.
TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, sosyal medya platformu X'ten tepki çeken müdahaleye ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurtulmuş şunları yazdı;
Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu #Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır.
Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur.
Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir.
Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz.
Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız.
#Numan Kurtulmuş
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#Madleen