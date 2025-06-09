Türkiye'den tüm dünyaya 'Madleen' çağrısı

Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu #Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır.