İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15

Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde sabah saat 11.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü. Hadımköy Gişeleri mevkii TEM Otoyolu'nda Edirne ve Ankara istikametinde trafik sakin seyrediyor.

Herhangi bir yoğunluk gözlemlenmezken, trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 11.00 sıralarında yüzde 13 olarak ölçüldü. Saat 11.30'da ise trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.