İstanbul'a dönüş çilesi başladı: Trafik yoğunluğu artıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler bugün itibarıyla dönüş yoluna geçmeye başladı. Özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı görülürken kara yolundaki bu yoğunluğun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu. Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.
İstanbul’a dönüş çilesi başladı
Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.
Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. Trafik yol durumu haritasına ilişkin detaylara "https://uym.ibb.gov.tr/yharita6/" sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.