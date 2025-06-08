Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'a dönüş çilesi başladı: Trafik yoğunluğu artıyor

İstanbul'a dönüş çilesi başladı: Trafik yoğunluğu artıyor

17:118/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler bugün itibarıyla dönüş yoluna geçmeye başladı. Özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı görülürken kara yolundaki bu yoğunluğun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu. Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.



İstanbul’a dönüş çilesi başladı


Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.



Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.



Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. Trafik yol durumu haritasına ilişkin detaylara "https://uym.ibb.gov.tr/yharita6/" sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.



#İstanbul
#trafik
#yoğunluk
#trafik yol durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mahmud Paşa kimdir? Tarihte Çandarlı Halil Paşa'nın yerine geçen Mahmud Paşa'nın hayatı