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Kurban keserken kalp krizi geçirdi

Kurban keserken kalp krizi geçirdi

16:548/06/2025, Pazar
IHA
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Polis memuru Yusuf Taşpınar'ın cenaze töreni
Polis memuru Yusuf Taşpınar'ın cenaze töreni

Kocasinan ilçesinde görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar; kurban keserken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Taşpınar; Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurban kesimi sırasında talihsiz bir olay yaşandı.


Polis memuru Yusuf Taşpınar; dün kurban keserken kalp krizi geçirdi. Taşpınar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı; Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.



Son yolculuğuna uğurlandı


Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi; Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.


Acılı aile ise merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.





#Kayseri
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