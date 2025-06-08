Kocasinan ilçesinde görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar; kurban keserken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Taşpınar; Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurban kesimi sırasında talihsiz bir olay yaşandı.
Polis memuru Yusuf Taşpınar; dün kurban keserken kalp krizi geçirdi. Taşpınar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı; Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi; Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.
Acılı aile ise merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.