Kayseri Büyükşehir’e turizmde 4 ödül birden

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kayseri Turizm Ödülleri Töreni’nde dört ayrı dalda ödül kazanarak turizmdeki başarısını taçlandırdı. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da katıldı. Şehrin kültürel mirası ve turizm potansiyelinin vurgulandığı gecede, kış turizmi alanında Erciyes AŞ, kültür ve inanç turizminde Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, spor turizminde Spor AŞ ve gastronomi dalında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ödüle layık görüldü.

Ödüller, Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen’e, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’e, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’ye ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’a takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, “Bu başarı sadece kurumlarımızın değil, Kayseri’nin tanıtımı için fedakârca çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın başarısıdır. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Tören kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve şehrin tarihsel, kültürel ve doğal zenginliğini yansıtan “Zenginlikler Şehri Kayseri” adlı özel tanıtım videosu da izleyicilerle buluştu. Ayrıca tören sonunda tarihine ve turizme sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da plaket takdim edildi.