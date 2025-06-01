Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ 11 yeni firmayla havacılık ekosistemini canlandırıyor

Yatırımlarına devam eden şirket, 800 bin metrekarelik bir alanda kurulacak modern hangarlar ve AR-GE tesisleriyle başta HÜRJET olmak üzere Türk savunma ve havacılık sanayisinin milli projelerinde görev alacak ve global havacılık firmalarının projelerine katkı sağlayacak.

TOMTAŞ'ın faaliyete başlaması, yurt içinde ve dışında sorumluluklar üstlenmesiyle birlikte Kayseri sanayisinde de havacılık sektörüne ilgi arttı. Bu ilgi son dönemde şehirde 11 yeni havacılık firmasının kurulmasıyla somut bir hal aldı.

Yeni kurulan firmalar, uçak bakım-onarım, detay parça üretimi ve ileri teknoloji havacılık sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Bu firmaların, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması ve istihdam olanaklarını artırması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonuyla başlayan yatırım süreci, şehrin havacılık ve savunma sanayisinde daha görünür hale gelmesini sağlıyor. İlk etapta 11 firmanın toplam 63,5 milyon dolar yatırımla 98 tezgah kurması planlanıyor.

Tezgah sayısının ve istihdamın artması bekleniyor

Bölgedeki sanayiciler, TOMTAŞ'ın vizyoner yaklaşımı ve Kayseri'nin sanayi altyapısının şehirde yeni bir havacılık ekosistemi oluşmasında kilit rol oynadığını vurguladı. Yetkililer, yeni firmaların uluslararası pazarda da rekabet edebilir hale gelmesi için desteklerin süreceğini belirtti.

Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki heyet, TOMTAŞ yönetimi ve yeni kurulan 11 firmanın temsilcileriyle Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, TUSAŞ ziyaretinde, şirketin gelecek 5 yıl içinde ihtiyaç duyacağı 500 yeni tezgahtan 200'ünü Kayseri'nin karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

Yatırım planına dahil olabilecek yeni şirketlerle birlikte şehirde sahip olunacak tezgah sayısının daha da artması bekleniyor.

Projenin ilk fazında hedeflenen yatırımlar ile birlikte şehirde 1000 kişilik nitelikli istihdam sağlanması öngörülüyor.





Türkiye havacılıkta yeni bir stratejik üs kazanıyor

TOMTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin, Türkiye'nin havacılık sektöründeki yeni merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

TOMTAŞ'ın öncülüğünde yürütülen havacılık çalışmalarının, şehirde meyvelerini vermeye başladığına işaret eden Ekşi, bunun sonucu olarak kısa sürede Kayseri'de 11 yeni havacılık firmasının kurulduğuna işaret etti.

Bu gelişmenin, bölgenin havacılık ve savunma sanayisindeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğine değinen Ekşi, şöyle konuştu:

"TOMTAŞ'ın liderliğinde başlatılan projeler, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlarken, Kayseri'yi havacılık sektöründe stratejik bir üs haline getirmeyi hedefliyor. Kayseri, havacılık sektöründeki bu atılımla, Türkiye'nin küresel arenada söz sahibi olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bizler yola çıkarken bu potansiyelin farkındaydık. Geldiğimiz noktada bu potansiyelin açığa çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. TOMTAŞ öncülüğündeki bu girişimler, şehrin sanayi ve teknoloji alanında parlayan bir yıldız olduğunu kanıtlıyor."







