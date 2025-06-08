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Ankara'da kediyi darp ettiği iddia edilmişti: O şahsın hayvana zarar vermediği ortaya çıktı

Ankara'da kediyi darp ettiği iddia edilmişti: O şahsın hayvana zarar vermediği ortaya çıktı

16:418/06/2025, Pazar
IHA
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Ankara Polatlı'da kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edilmişti, iddialar asılsız çıktı
Ankara Polatlı'da kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edilmişti, iddialar asılsız çıktı

Ankara'da bir vatandaş sokak kedisini darp ettiği iddiasıyla 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda ise vatandaşın hayvana zarar vermediği ortaya çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokak kedisine tekme attığı öne sürülen bir vatandaş dört genç tarafından cadde ortasında darp edilmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşın kaçmaya çalıştığı anlar ise anbean kaydedilmişti. Şahsın, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hayvana zarar vermediği ortaya çıktı.


İlk belirlemelere göre, sokak kedisine tekme attığı yönündeki iddialar üzerine saldırıya uğrayan şahsın İ.K. olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceleyen emniyet ekipleri, şahsın kediyi tekmelediğine dair herhangi bir fiilin gerçekleşmediğini belirledi.



Asılsız iddia şiddete dönüştü


Çevrede bulunan dört genç, kediyi tekmelediği gerekçesiyle İ.K.'ya saldırmış ve cadde ortasında darp etmişti. Görüntülerde İ.K.'nın kaçmaya çalıştığı, ancak yere düşürülüp yumruk ve tekmelerle darp edildiği anlar net şekilde görülüyordu. O esnada yoldan geçen bir kadın ve küçük yaştaki çocuğun da korkuya kapıldığı kameralara yansımıştı.



Adli süreç başlatıldı


Olayın ardından soruşturma başlatan emniyet birimleri, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda İ.K.'nın kediyi tekmelediğine dair bir eylemin olmadığı ve linç girişiminin asılsız bir iddiaya dayandığı tespit edildi.


Yetkililer, şahsı darp eden kişiler hakkında "kasten yaralama" ve "haksız fiil sonucu saldırı" suçlamalarıyla işlem başlatıldığını açıkladı.



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