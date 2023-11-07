Türkiye’nin Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü yerli ödeme sistemi TROY’un hizmet ağı hızla büyüyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 2023 yılında yüzde 100 nakitsiz ödemeyi hayata geçirmeyi hedefleyen TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor.





Troy 19 milyona ulaştı

Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Bankalarası Kart Merkezi çatısı altında hayata geçirilen TROY, dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarda yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM’den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, bugün itibarıyla 19 milyon kart adedine ulaştı.





Troy'a yoğun talep: Mastercard ve Visa boykot edildi

İsrail'in Gazze'de yaptığı sistematik soykırımın yankıları Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında davam ederken, vatandaşlar sosyal medyada, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'a geçme çağrısı yapmıştı.









Troy’un diğer ödeme yöntemlerinden farkı ne?

Diğer kartların puan ya da indirim gibi sadakat programları tüketici nezdinde daha yüksek tercih algısına sahip. TROY’un konumu ise farklı; zira TROY kartlı ödemeler için bir platform sağlayıcı. TROY, dünya standartlarında, dünyadaki örneklerle aynı hizmeti vererek sektörel verimliliği sağlayacak. TROY’un doğrudan faydasını ödeme sistemleri görecek ve bu da uzun vadede Türkiye’ye kazandıracak.

Troy kart çeşitlerine göre TROY logolu kartları lisanslı banka ve finans kuruluşlarından temin edebilirsiniz. Şu anda Türkiye'de Troy kartı destekleyen 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşu bulunmakta.





Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank





Alternatif Bank





QNB Finansbank





Halkbank





TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)





VakıfBank





Garanti BBVA





Yapı Kredi Bankası





Şekerbank





Anadolubank





Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank





Aktif Bank





AlBaraka





Anadolubank





QNB Finansbank





Garanti BBVA





Emlak Katılım





TEB





YapıKredi





Ziraat Bankası





Türkiye İş Bankası





VakıfBank





Vakıf Katılım





Halkbank





ING





KuveytTürk





Türkiye Finans











