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Ekonomi

Troy rekora koşuyor: İsrail destekçisi Visa ve Mastercard'a boykot sonrası yerli karta yoğun ilgi

Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ödeme sistemi olarak tanımlanan Troy'a geçişler arttı. Türkiye’deki tüm ATM ve POS’larda geçerli olan Troy'un kart sayısı bugün itibarıyla 19 milyona ulaştı. Vatandaşlar, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep ediyor.

14:08 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:57 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
‘Türkiye’nin ödeme yöntemi’ Troy'un kart sayısı 19 milyona ulaştı.

‘Türkiye’nin ödeme yöntemi’ Troy'un kart sayısı 19 milyona ulaştı.

Türkiye’nin Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü yerli ödeme sistemi TROY’un hizmet ağı hızla büyüyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 2023 yılında yüzde 100 nakitsiz ödemeyi hayata geçirmeyi hedefleyen TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor.


Troy 19 milyona ulaştı

Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Bankalarası Kart Merkezi çatısı altında hayata geçirilen TROY, dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarda yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM’den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, bugün itibarıyla 19 milyon kart adedine ulaştı.


Troy'a yoğun talep: Mastercard ve Visa boykot edildi

İsrail'in Gazze'de yaptığı sistematik soykırımın yankıları Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında davam ederken, vatandaşlar sosyal medyada, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'a geçme çağrısı yapmıştı.



Troy’un diğer ödeme yöntemlerinden farkı ne?

Diğer kartların puan ya da indirim gibi sadakat programları tüketici nezdinde daha yüksek tercih algısına sahip. TROY’un konumu ise farklı; zira TROY kartlı ödemeler için bir platform sağlayıcı. TROY, dünya standartlarında, dünyadaki örneklerle aynı hizmeti vererek sektörel verimliliği sağlayacak. TROY’un doğrudan faydasını ödeme sistemleri görecek ve bu da uzun vadede Türkiye’ye kazandıracak.

Troy kart çeşitlerine göre TROY logolu kartları lisanslı banka ve finans kuruluşlarından temin edebilirsiniz. Şu anda Türkiye'de Troy kartı destekleyen 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşu bulunmakta.


Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank


Alternatif Bank


QNB Finansbank


Halkbank


TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)


VakıfBank


Garanti BBVA


Yapı Kredi Bankası


Şekerbank


Anadolubank


Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank


Aktif Bank


AlBaraka


Anadolubank


QNB Finansbank


Garanti BBVA


Emlak Katılım


TEB


YapıKredi


Ziraat Bankası


Türkiye İş Bankası


VakıfBank


Vakıf Katılım


Halkbank


ING


KuveytTürk


Türkiye Finans




#TROY
#Türkiye
#ödeme
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