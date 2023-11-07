‘Türkiye’nin ödeme yöntemi’ Troy'un kart sayısı 19 milyona ulaştı.
Türkiye’nin Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü yerli ödeme sistemi TROY’un hizmet ağı hızla büyüyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 2023 yılında yüzde 100 nakitsiz ödemeyi hayata geçirmeyi hedefleyen TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor.
Troy 19 milyona ulaştı
Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Bankalarası Kart Merkezi çatısı altında hayata geçirilen TROY, dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarda yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM’den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, bugün itibarıyla 19 milyon kart adedine ulaştı.
Troy'a yoğun talep: Mastercard ve Visa boykot edildi
İsrail'in Gazze'de yaptığı sistematik soykırımın yankıları Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında davam ederken, vatandaşlar sosyal medyada, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'a geçme çağrısı yapmıştı.
Troy’un diğer ödeme yöntemlerinden farkı ne?
Diğer kartların puan ya da indirim gibi sadakat programları tüketici nezdinde daha yüksek tercih algısına sahip. TROY’un konumu ise farklı; zira TROY kartlı ödemeler için bir platform sağlayıcı. TROY, dünya standartlarında, dünyadaki örneklerle aynı hizmeti vererek sektörel verimliliği sağlayacak. TROY’un doğrudan faydasını ödeme sistemleri görecek ve bu da uzun vadede Türkiye’ye kazandıracak.
Troy kart çeşitlerine göre TROY logolu kartları lisanslı banka ve finans kuruluşlarından temin edebilirsiniz. Şu anda Türkiye'de Troy kartı destekleyen 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşu bulunmakta.
Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar
Akbank
Alternatif Bank
QNB Finansbank
Halkbank
TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)
VakıfBank
Garanti BBVA
Yapı Kredi Bankası
Şekerbank
Anadolubank
Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar
Akbank
Aktif Bank
AlBaraka
Anadolubank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Emlak Katılım
TEB
YapıKredi
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
VakıfBank
Vakıf Katılım
Halkbank
ING
KuveytTürk
Türkiye Finans