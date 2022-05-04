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Ekonomi Turizmde mayıs bereketi Kapasite yüzde 90 doldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu

Mayısta tatil bölgelerinde yüzde 80-90 doluluk olduğunu söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Akın akın Türkiye’ye turist talebi var. Birikmiş bir seyahat özlemi yaşanıyor. Bu yıl onun yansımalarını göreceğiz” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu
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Türkiye turizmde bu yıl kendi rekorunu kırmaya çalışacak. Rekor 45 milyon turistle 2019 sezonuna ait. Tüm dünyada pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası’nın işaret ettiği coşkulu turizm sezonu kapılarını yüzde 90 dolulukla açtı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Türk turizmindeki son durumu Yeni Şafak’a anlattı.

Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

TÜRKİYE'YE AKIN AKIN GELİYOR

Pandemi kısıtlamalarının bu yıl tam anlamıyla ortadan kalktığını ve akın akın Türkiye’ye turist talebi olduğunu ifade eden Bağlıkaya, “Birikmiş bir seyahat özlemi var. Bu yıl onun yansımalarını göreceğiz. Diğer turizm pazarlarına kıyasla Türkiye’nin durumu gayet iyi. Bölgesindeki diğer ülkelere nazaran daha fazla turist alıyor şu anda, daha fazla rezervasyon alıyor. Onun da sebebi uzun süredir insanların tatile gidememiş olmasından dolayı Türkiye’nin güneyi ve batısında ciddi bir yığılma var” ifadelerini kullandı.

MAYIS’TA TESİSLER DOLDU TAŞTI

Tatil bölgelerindeki doluluk oranlarını Mayıs’ta ki doluluğun altını çizen Firuz Bağlıkaya, “Doluluk oranları çok yüksek. Şu anda açık olan tesislerde yüzde 80-90 doluluk var. Mayıs ayının ilk tatili bu. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde de, Mayıs’ta tatile gidilebilecek bölgeler hemen hemen doldu. Onun dışındaki bölgelerde de inşallah önümüzdeki günlerde 19 Mayıs’ta başlayan havalar biraz da ısındıkça o bölgelerde de doluluk oranları artacaktır” diye konuştu.

RUSYA İLE UÇAK KRİZİ AŞILIR

Doluluk oranlarının yüksek olmasına karşın Rusya ve Ukrayna pazarına çalışan tatil işletmelerinde düşüş olabileceğine dikkat çeken TÜRSAB Başkanı, “Rusya ile Ukrayna’nın durumu malum. Onun dışındaki problemlerdeki artış, geçen seneden yukarda yine beklendiği gibi. Dolayısıyla Rusya’dan da uçaklar eğer açılırsa, ki açılacağı hakkında haberler var. Eğer normal rutinine dönerse Rusya, bir tek kaybımız yüksek bir kayıpla Ukrayna bölgesi kalır. Rusya’nın da bir kısmı kalır. Yani ben de geçen seneden iyi bir sene bekliyorum inşallah. Bu sene de bütün pazarların çok açık olduğu gibi bir rekor senesi bekliyorduk maalesef bu olmayacak. Ama kötü bir sene de olmayacak öyle gözüküyor” açıklamasında bulundu.

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