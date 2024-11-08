Türkiye 51 trilyon $'lık ticaretin merkezinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine sunum yaptı. Uraloğlu, 2035 yılında ulaşım modlarında paylaşımlı seyahat oranı yüzde 14, internet erişimli bağlantılı araçların oranının ise yüzde 68 olacağını ifade etti. Vekillere sunumda bulunan Uraloğlu, 2035'de satılacak her iki araçtan birinin elektrikli olmasının hedeflendiğini söyledi.





67 ÜLKENİN KALBİYİZ

Uraloğlu, Türkiye'nin sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,5 milyar insanın yaşadığı 51,2 trilyon dolar GSYH sahip 12,1 trilyon dolar ithalat ile 13 trilyon dolar ihracat hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğunu kaydetti. Uraloğlu, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve genel merkez birim başkan yardımcıları ile buluştu. Genel Merkez'deki toplantıda, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemi üzerine değerlendirmeler de yaparak, Türkiye yüzyılında, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmayı hedeflediklerini belirtti.





İNTERNETE MERCEK

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Avrasya lojistik merkezinin Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, hava, kara ve denizcilik alanındaki projeleri de anlattı. Toplantıda, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri de konuşuldu. Psikolojik, fizyolojik ye sosyal ilişkiler açısından çocuklar ve gençlerin olumsuz etkilendiği, şiddete eğilimin daha fazla görüldüğü, sosyal ilişkilerde kopukluk ve yalnızlık hissine sebebiyet verdiği, aile içindeki çatışmayı artırdığı, kontrolsüz ve sınırsız kullanımının bağımlılığa ve aile bireylerinden uzaklaşmaya sebebiyet verdiğine dikkat çekildi.





FAV LİMANI'NDA 5 RIHTIM HİZMETTE

Basra Körfezi ile Türkiye'yi dünya ticaretinin Orta Koridoru'nda birleştirecek en önemli duraklardan Fav Limanı'nın ilk etabında açılış yapıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra kentinde yapımı devam edilen Fav Limanı projesinde yüklenici firma tarafından yapımı tamamlanan 5 rıhtım ve iskele teslim ve açılışını gerçekleştirdi.



