Balkanlarla hedef 40 milyar dolar ticaret

Edirne'de valiliğin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) destekleriyle düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu başladı. Zirveye 11 Balkan ülkesinden 1.000 iş dünyası temsilcisi ve ülke bakanları katıldı. Zirvede bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedeflendi.





ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “2023 yılında olduğu gibi, 2024 yılında da küresel ekonomik büyüme oranı yavaşlıyor. Geçen yıl yüzde 3.2 olarak gerçekleşen dünya ekonomik büyümesi, 2024 yılında yüzde 2.2 olarak tahmin edilmekte. 2025 yılında da buna benzer bir tablo ile karşılaşmayı bekliyoruz. Bu nedenle ülkeler arasındaki iş birlikleri çok önemli. Balkanların barış, istikrar ve refah bölgesi, aynı zamanda ekonomik dinamizmin motoru olmasını hedefliyoruz. Balkan ülkeleri ile ticaretimiz 34.3 milyar dolara yükseldi. Bu rakam; 22.5 milyar dolar ihracat, 11.7 milyar dolar ithalattan oluşuyor. Balkanlarla ticaretimiz 2024 yılının 3'üncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 27.2 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.





17'NCİ BÜYÜK EKONOMİYİZ

2023 yılında ekonominin yüzde 5,1 büyüme oranı ile ilk kez 1 trilyon dolar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) seviyesini aştığını ve kişi başına düşen gelirin 13 bin doların üzerine çıktığını belirten Bolat, "2024'ün ilk yarısında 1,2 trilyon dolar milli gelire ulaştık. Bu performansıyla Türkiye, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi haline gelmiştir. 2024 yılının ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi yüzde 2,5 GSYH büyüme oranına ulaşarak 16 çeyrek üst üste kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür. 2024'ün ilk yarısında büyüme oranımız yüzde 3,8'dir” diye konuştu.





BİRLİKTE ÜRETELİM BİRLİKTE KAZANALIM

Türk yatırımcıların ve girişimcilerin, bölgenin her ülkesinde oluşturduğu istihdam ve katma değer üretiminin memnuniyetle takip edildiğine vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti: "Bugün aramızda olan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya’da toplam Türk yatırımları 8 milyar dolar seviyesinde. Kıta Avrupa’sında kişi başı milli gelirler 50 bin dolarlar seviyesindeyken yanı başındaki Balkanların 15 bin dolar civarında kalmasını kabul etmiyoruz, etmemeliyiz. Gelin birlikte üretelim, birlikte kazanalım."





31 bin 583 firma ihracat yaptı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2023 yılında Türkiye'den 31 bin 583 firmanın 11 Balkan ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Mustafa Gültepe, "2023’te 11 Balkan ülkesine 22,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatımız 19,5 milyar dolara ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 15,5 artıdayız" şeklinde konuştu. DEİK Başkanı Nail Olpak da Balkan ülkeleri arasındaki 35 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti. Öte yandan ikili görüşmelerle süren forum, bugün sona erecek.











