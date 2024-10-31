5 bin konut teslim edildi

Hak sahiplerinden Tülay İnan da devletin elini vatandaşın üstünden hiç çekmediğinin altını çizdi. İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konutların bu kadar kısa sürede biteceğini düşünmemiştim. O zaman herkesin bir tedirginliği vardı. Ben Bayraklı'ya gittiğimde çalışmalara bakıyordum. Zemin için 3-4 ay uğraştılar. Demirler nakış gibi işlendi. Yüzlerce işçi burada gece gündüz çalıştı. İzmir olarak biz Bakan beyi çok severiz. Murat Kurum hemen hemen her hafta İzmir'deydi. Devlet elini üstümüzden hiç çekmedi."