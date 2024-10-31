5 bin konut teslim edildi

İzmir Seferihisar açıklarında 4 yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları hızla sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 ev ve 357 iş yerini etap etap tamamlayıp hak sahiplerine teslim etti.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetttiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin hemen ardından yaraların hızla sarılması için seferberlik başlattı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini etap etap tamamlayıp hak sahiplerine teslim etti.
GÜVENLE OTURUYORLAR
Depremin yıl dönümü sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir paylaşım yaptı. Kurum, şunları dedi: "O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."
TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu da daha depremin üzerinden 1 yıl geçmeden bin 404 konutun inşasını hızla tamamlayıp teslim ettiklerine dikkati çekti.
ŞEHİR HASTANESİ REVİZE EDİLDİ
Bıyıkoğlu, "Eş zamanlı olarak Bayraklı şehir hastanesinin üst tarafında rezerv alan belirledik. 8 etapta toplam 3 bin 657 konutun inşasını başlatmıştık. Onları da kısa süre içerisinde inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik" açıklamasını yaptı. Bu arada hak sahiplerinden İsmail İnan 3-4 yıldan önce konutların tamamlanacağını düşünmediğini ifade ederek, "Sıvılaşmanın en fazla olduğu Bayraklı'ya kazıklar çakılarak temel sağlamlaştırıldı. Biz bu kalitede yaptıramazdık. Kaliteli demirler kullanıldı. Bir baktım gerçekten sözünden önce binaları teslim ettiler. Alnından öpmek lazım. Devlet 'yapacağım' dedi, söz verdi ve yaptı" diye konuştu. Bir diğer afetzede Bilal Yıldız da şunları kaydetti: "Bakan Murat Kurum bizi teselli etti, evimizin tekrar yapılıp verileceğini söyledi. 'Hiç korkmayın, biz evlerinizi sıfırdan yapıp vereceğiz' dedi. Cumhurbaşkanımız da 'Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi. Sağ olsunlar mağdur olmadık."
DEVLET ELİNİ ÜSTÜMÜZDEN HİÇ ÇEKMEDİ
- Hak sahiplerinden Tülay İnan da devletin elini vatandaşın üstünden hiç çekmediğinin altını çizdi. İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konutların bu kadar kısa sürede biteceğini düşünmemiştim. O zaman herkesin bir tedirginliği vardı. Ben Bayraklı'ya gittiğimde çalışmalara bakıyordum. Zemin için 3-4 ay uğraştılar. Demirler nakış gibi işlendi. Yüzlerce işçi burada gece gündüz çalıştı. İzmir olarak biz Bakan beyi çok severiz. Murat Kurum hemen hemen her hafta İzmir'deydi. Devlet elini üstümüzden hiç çekmedi."