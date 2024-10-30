BOTAŞ resmen duyurdu: Kasım ayı doğal gaz fiyatları belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, zam konusunda herhangi bir planlama olmadığını belirterek, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğal gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var," dedi. Bakan Bayraktar’ın bu açıklaması, enerji fiyatlarının stabil kalacağına işaret ederken, devletin enerji sektörüne sunduğu desteğin devam ettiğini vurguladı.