|
Ekonomi

EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ tarafından duyurulan yeni doğal gaz tarifesine ilişkin “Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir” açıklamasını yaptı.

13:16 - 1/08/2024 Perşembe
IHA
Arşiv
Arşiv
EPDK
'dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır” denildi.

"1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır"


Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24,4 düzeyinde olduğu belirtilen açıklamada, “Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir ifade ile 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.


Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatının Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatının nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıktığı aktarıldı.




#EPDK
#BOTAŞ
#zam
23 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ açıkladı o illerde yaşayanlar konut sahibi olacak! 6 bin TL taksitle satışlar başlayacak: 2+1, 3+1 peşinat ve aylık taksit tutarı