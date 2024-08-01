EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması

'dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır” denildi.

'dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır” denildi.

Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24,4 düzeyinde olduğu belirtilen açıklamada, “Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir ifade ile 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.