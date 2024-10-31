Uraloğlu: Kalkınma yolu enerjinin de koridoru olacak

Kalkınma Yolu Projesi, bir yandan da enerji koridoru görevini üstlenmeye hazırlanıyor. Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu koridoruna enerji ve iletişimle ilgili altyapıyı dahil edelim istiyoruz. Biz bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı da dahil ettik. Kalkınma Yolu’nun enerji koridoru da olması yönünde gayret içerisindeyiz” dedi. Doğal gaz, petrol, elektriğin yanı sıra, Kalkınma Yolu’ndaki demir yolunun işletilmesi için gerekli olan enerjinin oradan karşılanması gibi konuların gündemlerinde olduğunu dile getiren Uraloğlu, bölgede enerji dağıtımıyla ilgili olarak da çalışma yürüttüklerini açıkladı.