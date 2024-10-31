Uraloğlu: Kalkınma yolu enerjinin de koridoru olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Irak’ta düzenlenecek Bakanlar Konseyi öncesinde Yeni Şafak’a konuştu. Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’nu aynı zamanda enerji koridoruna dönüştürmek istediklerini dile getirdi.
Kalkınma Yolu Projesi, bir yandan da enerji koridoru görevini üstlenmeye hazırlanıyor. Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu koridoruna enerji ve iletişimle ilgili altyapıyı dahil edelim istiyoruz. Biz bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı da dahil ettik. Kalkınma Yolu’nun enerji koridoru da olması yönünde gayret içerisindeyiz” dedi. Doğal gaz, petrol, elektriğin yanı sıra, Kalkınma Yolu’ndaki demir yolunun işletilmesi için gerekli olan enerjinin oradan karşılanması gibi konuların gündemlerinde olduğunu dile getiren Uraloğlu, bölgede enerji dağıtımıyla ilgili olarak da çalışma yürüttüklerini açıkladı.
İKİNCİ TOPLANTI IRAK’TA
Körfez ile Avrupa’yı Türkiye üzerinden birbirine bağlayacak proje hızlanıyor. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan oluşan Bakanlar Konseyi’nin ikinci toplantısı bugün Irak’ta yapılacak. Kalkınma Yolu ile ilgili mutabakat zaptı imzalayan Türkiye, Irak, Katar ve BAE’nin bakanlar konseyinin ilk toplantısı eylül ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştı.
İlk etap seneye açılıyor
1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Kalkınma Yolu’nun ilk etabı önümüzdeki yıl tamamlanacak. Fav Liman’ının ilk etabının tamamlanmasının ardından Kalkınma Yolu resmen faaliyete geçmiş olacak.