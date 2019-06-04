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Ekonomi Türkiye Akdenizdeki oyunu bozdu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye akdeniz’de egemenlik hakkını kullanıyor

Türkiye Akdeniz’deki oyunu bozdu

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki aktörlerin oyununu bozduğunu söyledi. Gözügüzelli, “Türkiye blöf değil, icraat ortaya koymakta ve tüm taraflara bunu hissettirmekte. Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin faaliyetleri bir egemenlik göstergesi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları

Türkiye’nin denizde ve karada yaptığı enerji hamleleri büyük bir başarı ve egemenlik gösterisi olarak değerlendirildi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, “Doğu Akdeniz’deki aktörlerin hedefi Türkiye'yi Akdeniz'den çıkararak doğal kaynakları sömürmek. Türkiye buna katiyen müsaade etmeyecektir. Zira Türkiye blöf değil, icraat ortaya koymakta ve tüm taraflara bunu hissettirmekte. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin faaliyetleri bir egemenlik göstergesi” dedi.

BATI TÜRKİYE’Yİ SIKIŞTARMAYA ÇALIŞACAK

Gözügüzelli, bu hamleler karşısında Batının, Türkiye'ye yönelik ekonomik tedbirler alma yoluna muhakkak gitmek isteyeceğini ve mevcut iktidarın sergilediği bu kararlı duruşu, seçilmiş kişi ve kurumlarla içte ve dışta yıpratmaya çalışacağını da vurguladı.

EŞİT PAYLAŞIM ÖNEMLİ

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kullanılan ve kaybeden bir piyon olmanın ötesine gidemeyeceğini belirten Gözügüzelli, “Nitekim, ya Rumlar ortak ve eşit bir paylaşımı kabul edecekler ya da ada etrafında gazı bulan, kendi insiyatifinde kaynaklardan yararlanma yoluna giderek iki devletliliğe geçişi tescilleyecek. Bölgedeki siyasi ve askeri hareketlilikte izlenen adımların maksadını iyi bilen Türkiye gazı da bulacak” ifadelerini kullandı.

Gözügüzelli, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırılmasına yönelik yapılacak bir anlaşmanın, Doğu Akdeniz'de GKRY ile hareket eden Mısır ve Yunanistan'ın hayali adımlarına ağır bir darbe olacağını da sözlerine ekledi.

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