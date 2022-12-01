​Türkiye büyümede yüzde 5’i garantiledi.

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,7 büyümüştü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 9 çeyrektir büyüdü. Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 0,1 daraldı.

3. ÇEYREKTE 4,2 TRİLYON TL GSYH

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 241 milyar 523 milyon dolar olarak hesaplandı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı. Cari fiyatlarla ilk 3 çeyreklik Türkiye’nin GSYH tahmini 10 trilyon 191 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönem itibarıyla GSYH cari fiyatlarla 641 milyar 945 milyon dolar oldu.

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TÜKETİM VE İHRACAT KATKISI

Harcama yönetimiyle GSYH hesabına göre üçüncü çeyrekte vatandaşın tüketimi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,9 artarken bunun Türkiye ekonomisindeki büyümeye katkısı 12 puan oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azalış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı da yüzde 12,2 yükseldi.

G20 liginde ilk 5’teyiz

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüme ile en zenginler ligi olan G20’de ilk 5 ülke arasında yer aldı. Üçüncü çeyrek itibarıyla G20'de yüzde 8.6 ile Suudi Arabistan en fazla büyüyen ülke olarak birinci sırada bulunurken, Suudi Arabistan’ı yüzde 5,7 ile Endonezya, yüzde 4,3 ile Meksika, yüzde 4,1 ile Singapur takip etti. Türkiye 5. sırayı yüzde 3,9 büyüyen Kanada ve Çin ile paylaştı.

Dünyanın önde gelen ülkeleri ise büyümede Türkiye’nin gerisinde kaldı. 3. çeyrek itibarıyla İspanya yüzde 3,8, Hollanda yüzde 3,1, İtalya 2,6, İngiltere yüzde 2,4, ABD yüzde 1,8,Almanya yüzde 1,3 ve Fransa yüzde 1 büyüme kaydetti. Bu dönemde Rusya yüzde 4 küçüldü.

İÇ TALEPTEN 3,2 PUAN GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamlarına ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Nebati, “Büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6,2 olmuştur. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir" şeklinde konuştu.

Dünyadaki resesyona rağmen ekonomimiz dinamik yapıda

Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme sonuçları iş dünyasını sevindirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ortalamasının üzerinde büyümeyi başardığını ifade etti. Asmalı, “Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu bir ortamda ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin bir ispatıdır" dedi.

YATIRIMDAN HIZ KESEMEYİZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, büyümenin, dünyadaki resesyon sinyaline karşın, Türk ekonomisinin dinamizmini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti. Avdagiç, “Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verilerini Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için GSYH içinde sanayi büyümesinin payının artırılması gerektiğini bildirdi.