Türkiye için tarihi fırsat: Çin'in Avrupa'ya açılan kapısı olabiliriz

Rusya-Ukrayna savaşı küresel ticaret koridorunun önemin artırırken, ticarette tüm dengeler de değişiyor. Savaş sonrası lojistik rotaları yeniden şekilleniyor.

Rusya’ya uygulanan ambargo dolayısıyla Asya ve Avrupa arasındaki kuzey rotasında sorunların ortaya çıkması Çin’i, Avrupa’ya taşımalarda alternatif güzergah arayışına yöneltti.

Türkiye’nin dahil olduğu Orta Koridor bu süreçte öne çıkıyor. Sektör yetkilileri, tarihi fırsatı kaçırmamak için mevcut güzergahtaki sorunların hızla çözülmesini istiyor.

Asya ile Avrupa arasında ticaret ve ulaşım üç ana koridordan gerçekleştiriliyor.

ÇİN VE AB ALTERNATİF GÜZERGAH ARIYOR

Rusya’nın içinde bulunduğu “Kuzey Koridoru”, İran üzerinden geçen “Güney Koridoru” ve Türkiye’nin de dâhil olduğu “Orta Koridor”. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kuzey koridorunda yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle hem Çin’de hem de AB’de alternatif güzergah arayışı başladı.

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Dünya'dan Ayşe Yücel'e konuşan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, bu durumun Türkiye’den Kafk aslar’a, oradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ile Kazakistan’ı da içine alan Orta Asya ve Çin’e ulaşan Orta Koridor’u daha da değerli hale getirdiğine dikkat çekti.

Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan limanlarında lojistik merkezler ve serbest ticaret sahaları kurulmasının, Trans-Hazar işbirliğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

FOTOĞRAF 14 ​Savaştan kaçan Rus ve Ukrayna vatandaşlarının, Antalya’da yerleşik yakınlarının yanına gitmesi, varlıklı olanların da gayrimenkul ve konut kiralama ve satın almaları Antalya’nın popülaritesini daha da artırdı. Savaşın başlamasıyla Antalya’nın gözde semtlerinde satılık ve kiralık konut-gayrimenkul fiyatları da adeta uçmaya başladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı Şubat ayı konut istatistiklerini değerlendirdi. Dünya'da yer alan habere göre; Antalya’da şubat ayında 4 bin 727 adet konut satışı gerçekleştiğini, bin 99 konutun yabancılar tarafından satın alındığını belirten Çetin, “Antalya’da şubatta konut satışları bir önceki şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti” dedi. Antalya’nın İstanbul’dan sonra yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il olduğunu ifade eden Çetin, şöyle devam etti: “Antalya aylık toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada. Türkiye toplam konut satışları içerisinde yabancılara konut satışları, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 adet gerçekleşti. Antalya’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 106,2 artışla bin 99 konut satıldı. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya’da yüzde 23,24 oldu. Antalya, yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.” Gayrimenkul ve emlak brokeri Uğur Fer ise, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Antalya’da gayrimenkul sektörünün popüleritesini artırdığını söyledi. Savaşla birlikte Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle, varlıklı Rus vatandaşlarının Antalya’da konut alımlarının arttığına dikkat çeken Fer, Antalya’da 30 bine yakın Rus, 9 binden fazla da Ukrayna vatandaşının yerleşik yaşadığını anlattı. Uğur Fer, şöyle devam etti: “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya’da gayrimenkul ve konut satışları hareketlendi. Antalya’da yakınlarının yanına yerleşen varlıklı Rus vatandaşları arasında toplu olarak 20-30 daire alan var. Müteahhitlerde sıfır konut kalmadı. Son 6-7 günde 45-50 daire satıldı. Geri dönme umudu ile 3-4 aylık konut kiralamaları da artıyor. Rus ve Ukrayna vatandaşları konut satın alma ve kiralamada Lara ve Kundu bölgesini tercih ediyor.” Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya’da daha çok 2+1 ve 1+1 konutları tercih ettiğini anlatan Uğur Fer, “Kendi firmamda 22 adet konut satış sözleşmesi yaptım. Müteahhitlerde sıfır inşaat yok. 1+1 konut fiyatı 1 ila 1,2 milyon arasında, 2+1 konut 1,7 milyon, 3+1 daire ise 2-2,2 milyon lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok fırladı” dedi. Konyaaltı ilçesinde faaliyette bulunan Gayrimenkul uzmanı Ender Anatca, savaş öncesi bölgede 3 bin lira olan kiralık daire fiyatlarının ortalama 8-10 bin liraya çıktığını söyledi. Rusya’dan nakit para girişi olmadığı için Konyaaltı bölgesinde yabancıya konut satışlarının durduğunu belirten Anatca, Rus ve Ukrayna vatandaşları dışındaki yabancı vatandaşlara yapılan konut satışlarında kamu bankalarının anlaşılmaz şekilde zorluk çıkardığını öne sürdü. Savaş sonrası Antalya'daki konutlara hücum ettiler: 30 daire birden satın alan var Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Antalya'daki konutlara olan ilgi tavan yaptı. Bölgede bazı Rusların 20-30 daire birden aldığını belirten sektör temsilcileri özellikle son bir haftada kentte yeni konut kalmadığını, savaş öncesi 3 bin lira olan kiraların 8-10 bin liraya çıktığını dile getiriyor. BiP'te paylaş

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YAPTIRIMLAR ULAŞIM ROTALARININ RİSKİNİ ARTIRDI

Rusya’ya çok sayıda yaptırımın ve ambargonun uygulanmasının, Asya’dan Avrupa’ya uzanan tüm ulaşım rotalarının riskini artıracağını ifade eden Ulusoy, Orta Koridor üzerinden yapılan ulaşımın öneminin, çok taraflı iş birliklerine dayalı olarak artırılabileceğini vurguladı.

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ORTA KORİDOR'UN İŞLERLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ

Orta Koridor’un paydaşları olan Azerbaycan ve Türkiye’nin buna hazır olması gerektiğinin altını çizen Ulusoy, “Türkiye, Orta Koridor ile ilgili var olan teknik sorunları gidermeleri için diğer ülkelere yardımcı olmalı ve bunu teşvik etmeli. Gümrük sistemlerimizi ve vergilerini birbirine uyumlu hale getirmeli, Orta Koridor’un işlerliğini daha da artırmalıyız” diye konuştu.

Özellikle AB’ye yönelik taşımalarda sınır kapılarında yaşanan kapasite ve bürokratik sorunların aşılması isteniyor.

FOTOĞRAF 25 Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gemiş, ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirilmişti. Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın önde gelen tesisi Krastsvetmet'te Rusya altın üretimine hızla devam ediyor.. Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin görüntüleri ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen değerli metal işleme tesisi olan Krastsvetmet'te işçiler her gün tüm dünyanın peşinde koştuğu altın başta olmak üzere gümüş, alüminyum gibi metalleri işliyor. Saf altın ve gümüş, ilk aşamada binlerce derecelik kazanlarda eriyik hale getiriliyor. İşçiler özel aletlerle önce söndürme sonra ise soğutma işlemi yapıyor. Altın külçeleri özenle ve dikkatle kalite kontrolden geçiriliyor. Sonrasında tesis altın külçelerinin üzerine imzasını atıyor ve gereken bilgileri işliyor. Rodyum, iridyum, rutenyum ve osmiyum. Krastsvetmet, mücevher ve mühendislik ürünlerinin yanı sıra çubuklar, granüller, tozlar ve kimyasal bileşikler şeklinde değerli metaller üretiyor.<br> Krasnoyarsk tesisi, paladyum da dahil olmak üzere altın ve platin grubu metalleri üreten ve işleyen tek kapsamlı tesis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin içinden görüntüler... Rusya altınlarını burada üretip saklıyor Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışırken gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Dünyanın önde gelen tesisinde Rusya altın üretimine hızla devam ediyor.. BiP'te paylaş

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HUB OLMA FIRSATI SUNUYOR

"Transit gelirleri artacak, yerli üretim teşvik edilecek, gümrük sistemlerimizin küresel entegrasyonu da tamamlanırsa ihracat maliyetlerimiz azalacak" diyen Ulusoy, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere Orta Koridor rotasındaki ülkelerin stratejik öneminin artacağını söyledi. Ulusoy, “Bunun sonucunda lojistik sektörü olarak uzun yıllardır hedefl ediğimiz transit taşımacılıkta uluslararası HUB olma ihtimalimiz güçlenecek” dedi.

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SAVAŞ ASYA-AVRUPA TİCARET ROTALARINI GÜNEYE KAYDIRABİLİR

Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde ticaret yapan şirketlere danışmanlık hizmetleri veren Dezan Shira & Associates tarafından yayınlanan China Briefing’de yer alan bir analize göre, savaş, Çin-Avrupa demiryolu taşımacılığında aksamalara neden oluyor. Tedarik zincirinde, Rusya ve Belarus’a uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için ‘İpek Yolu’nun Hazar Denizi üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzayan kanadının önem kazandığı değerlendirmesi yapılıyor. Ancak bu rota ilave liman yüklemeleri gerektiriyor. Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı’ndan gemilerle çıkıp, Azerbaycan’ın Bakü limanına geliyor, sonrasında Türkiye demiryolu hatları ve Karadeniz üzerinden geçerek Bulgaristan ve Romanya limanlarına giriş gerektiriyor. Çin ve AB, şu anda Türkiye ve AB arasındaki demiryolu bağlantılarını geliştirme üzerinde çalışıyor. Analize göre bu, AB’nin Çin’in Yol ve Kuşak projesini bir rakip olarak görmesindense Pekin’le işbirliği yaptığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

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ŞİRKETLER ALTERNATİF ROTALARI ARAŞTIRIYOR

ABD merkezli MarshMcLennan da geçtiğimiz günlerde yayınladığı analizinde Asya-Avrupa kara ticareti rotalarında faaliyet gösteren şirketlerin, Rusya ve Belarus’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle alternatif rotaları araştırdığı belirtiliyor.

2021 yılında Çin ile Avrupa arasında ayda 1.200’den fazla demiryolu taşımacılığı seferi gerçekleştirildiği belirtilen analizde, yaklaşık 1,5 milyon TEU kapasitelik konteyner taşınan bu rotaların büyük bir kısmının Rusya, Belarus ve Ukrayna üzerinden geçtiğine dikkat çekiliyor. Konteyner sektöründe zaten darboğazın devam ettiği, liman sıkışıklıklarının sürdüğü, gecikmelerin yaşandığı ve navlunun rekor düzeylerde seyrettiği bir dönemde Çin-Avrupa kara ve demiryolu taşımalarının etkilenmesinin küresel tedarik zincirlerini daha da sıkıştırabileceğine vurgu yapılıyor. Ayrıca şirketlerin just-in-time üretimden just-in-case üretime geçmeleri de analizin genel trend öngörülerinden biri.

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ORTA KORİDOR NEDİR?

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve ÇHC’ye ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Orta Koridor Türkiye’den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla; sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizine, buradan da (Hazar geçişi kullanılarak) Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek ÇHC’ye uzanıyor. Bu çerçevede, Bakü/Alat (Azerbaycan), Aktau/Kuryk (Kazakistan) ve Türkmenbaşı (Türkmenistan) limanları Hazar geçişindeki kombine taşımacılık için kullanılıyor. Bir yıl içinde Çin’den Avrupa’ya giden 10 milyon konteynırın %96’sı denizyoluyla, ancak %4’ü Kuzey Koridoru olarak adlandırılan Trans-Sibirya Demiryolu hattı üzerinden sevk edildi.

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Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında bir ticaret yolu olarak Kuzey Koridoru’na oranla önemli avantajlara sahip. Orta Koridor’un Kuzey Koridoru’na göre avantajları şöyle:

Daha hızlı ve daha ekonomik, 2.000 km daha kısa, iklim koşulları bakımından da daha elverişli, deniz yoluna göre ulaşım süresini üçte bir oranında (15 gün) kısaltıyor. Orta Koridor ayrıca, Türkiye liman bağlantıları sayesinde Asya’daki yük trafiğinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesine ulaşması için de önemli fırsatlar sunuyor. Orta Koridor rotasının etkin kullanılmasının, halen yıllık 600 milyar ABD Doları tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Asya ülkelerine yeni fırsatlar sunacağı belirtiliyor. Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan limanlarında lojistik merkezler ve serbest ticaret sahalarının kurulmasının, Trans Hazar işbirliğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlayacağı kaydediliyor.