Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrikte iş birliği: İmzalar atıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerbaycan’ın ulusal enerji şirketi Azerenerji, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir işletme anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki elektrik iletim altyapısını daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
Görüşmede petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: