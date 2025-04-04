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Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrikte iş birliği: İmzalar atıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrikte iş birliği: İmzalar atıldı

14:144/04/2025, Cuma
AA
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov’un görüşmesinde, TEİAŞ ve Azerenerji enerji işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov’un görüşmesinde, TEİAŞ ve Azerenerji enerji işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerbaycan’ın ulusal enerji şirketi Azerenerji, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir işletme anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki elektrik iletim altyapısını daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.



Görüşmede petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Bakü temaslarımız kapsamında Sayın Şahbazov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından TEİAŞ ile Azerenerji arasında enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak işletme anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlarken mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek.

İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak."




#Azerbaycan
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
#Türkiye

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