Türkiye'nin en büyük şehir hastanesine raylı sistemle ulaşım hizmeti geliyor

Ankara’nın en kalabalık ve ulaşımda sıkıntının en çok yaşandığı ilçelerden birinde olan Etlik Şehir Hastanesine raylı ulaşım sistemi sağlanacak.

Etlik Şehir Hastanesi ile sınırlı kalmayacak raylı ulaşım sistemi Ovacık’ta bulunan Forum Ankara’ya kadar devam edecek.

Yılsonuna kadar ihalesinin yapılması bekleniyor

Hastaneye ve Forum Ankara'ya ulaşımı rahatlatacak, şehir içi trafiğe alternatif çözüm olacak raylı sistemin ihalesinin bu yılın sonuna kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanıyor.