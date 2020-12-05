Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi TUSAŞ Genel Müdürü Kotilden Aksungur müjdesi Seri üretime geçildi
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den Aksungur müjdesi: Seri üretime geçildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türk havacılık ve savunma sanayii hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Aksungur'un seri üretimine geçildiğini belirten Kotil, “Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2’mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2 48 saat havada kaldı. Dolayısıyla uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye’nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA’larımız olacak.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İnsansız hava aracı Aksungur
İnsansız hava aracı Aksungur

Türkiye’de havacılık ve savunma sektörünün öncü firmalarından olan TUSAŞ’ın yapmakta olduğu projeleri ve hedeflerini değerlendiren

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Hürkuş, Atak 2 gibi birçok proje hakkında bilgi verdi. Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023’te hangardan çıkarmayı düşündüklerini söyleyen Kotil, 2025’te teslimatı gerçekleştireceklerini, sertifikasyon çalışmalarının da 3 yılı bulacağını belirtti. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın göreve başlaması için planlanan tarihin 2029 olduğunu söyledi.

5. nesil savaş uçağı

MMU projesi nihayete erdiğinde Türkiye’nin 5. nesil savaş uçak üretebilen, bu teknoloji ve altyapıya sahip 4 ülkeden biri olacağına dikkat çeken Kotil, “Bu uçak bittiğinde, ülkemizde bir savaş uçağı tasarım tecrübeli 6 bin mühendisimiz olacak. Gerçi yabancı mühendislerimiz de var, ama onlar az sayıda. Bu mühendislerimiz, bundan sonraki projelerimiz için altyapıyı oluşturacak” ifadelerini kullandı.

  • Temel Kotil, MMU projesinin Türkiye teknolojisi açısından da çok önemli olduğunu ve bu projenin Türkiye’ye teknolojide sıçrama yaşatacağını söyledi. Kotil, “İmalat, tasarım, mekanik test dahil 13 sektörde dünya sınıfında olacak” tahmininde bulundu.

Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu
TEKNOLOJİ
Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu

ATAK 2 ilk uçuşunu 2023’te yapacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ATAK 2 helikopteri için de ilk ATAK helikopterinden farklı olarak tamamen yerli ve milli olacağını, Amerikalılar'la Ruslar'ın ardından en gelişmiş helikopteri üretmiş olacaklarını belirtti. TSK’nın envanterinde bulunan ATAK taarruz, taktik keşif helikopterinin dişli kutusu, topu ve motorunun İtalya’dan geldiğini belirten Kotil; ATAK 2’nin dişli kutusu ve motoru dahil tümüyle yerli olacağını, ağırlık itibariyle ABD üretimi Apache helikopterlerini de geride bırakacağını söyledi.

Aksungur 12 adet mühimmatla 28 saat uçtu
OYNAT 00:23
Aksungur 12 adet mühimmatla 28 saat uçtu
Ülkemizin yerli ve milli ürünü Aksungur, ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat uçtu. Görüntüleri Tusaş resmi twitter hesabı paylaştı.

"ATAK 2'nin 2025’te de teslim edilmesi planlanıyor"

Kotil, “Amerikalılar'ın bu konudaki helikopteri Apache’dir. Aşağı yukarı 8-8,5 tondur. Bizim helikopterimiz 12 ton, daha ağır. Bunun üzerindeki mühimmat, patlayıcılar 1200 kg. Bugünkü ATAK’ta 300 kg civarında. Dolayısıyla bayağı büyük bir abi olacak.” dedi. ATAK 2’nin Deniz Kuvvetleri ve uçak gemileri için düşünüldüğüne dikkat çeken Kotil, “Kara Kuvvetleri ve Jandarma için de yapıyoruz” bilgisini verdi. ATAK 2 için tarih veren Kotil, “ATAK 2 ağır taarruz helikopterinin 2023’te ilk uçuşunu yapması, 2025’te de teslim edilmesi planlanıyor.” dedi.

GÖKBEY sınıfının birincisi olacak

Projede binlerce mühendisin çalıştığına dikkat çeken Kotil, GÖKBEY genel maksat helikopteri hakkında da bilgi verdi. Temel Kotil, geliştirmekte oldukları genel maksat helikopteri GÖKBEY’in kendi sınıfının birincisi olacağının altını çizdi. 12 kişi kapasiteli olacak, cephe gerisinde asker taşımak ve ambulans helikopteri olarak kullanılacak helikopterin, uluslararası piyasada da en çok rağbet gören helikopterlerden biri olmasının beklendiğini söyleyen Kotil, şu anda sertifikasyon uçuşlarının yapıldığını belirtti.

Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor
TEKNOLOJİ
Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

GÖKBEY yılda 24 adet üretilecek

Kotil, sertifikasyon uçuşlarında bütün ihtimalleri havada denediklerini, gerekirse yerde söküp yeniden yaptıklarını belirtti. Sürecin uzun olma nedenini bu şekilde açıklayan Kotil, iki yıl içerisinde bu projeyi de tamamlamak istediklerini belirtti. Temel Kotil, GÖKBEY’i ayda 2 adet olmak üzere yılda 24 adet üretmeyi planladıklarını söyledi.

Seri üretime geçildi

Kotil, AKSUNGUR’un da seri üretimine geçtiklerini açıkladı; “Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2’mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2, 48 saat havada kaldı. Dolayısıyla uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye’nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA’larımız olacak.” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz ilk 10 savunma şirketi arasında yer almak

Airbus, Boeing gibi dünya devlerine parça ürettiklerini hatırlatan Kotil, böylece hem değer ürettiklerini hem de imalat teknolojisini öğrendiklerini belirtti. TUSAŞ’ın sadece parça üreticisi değil aynı zamanda çözüm ortağı olduğunun altını çizen Kotil, termoplastik geliştirdiklerini, sadece kompozit üretecek, dünyada 4'üncü büyük kapalı alana sahip yeni nesil fabrika kurulduğunu söyledi.

  • Kotil, büyük uçak şirketlerine parça üreterek Türk ekonomisine 250 milyon dolar net girdi sağladıklarının da altını çizdi ve bu miktarı 2 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu
FOTOĞRAF 6
Title
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Title
Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.
Title
750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gecegündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.
Title
Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile bir günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.
Title
Title
Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu
TUSAŞ'tan tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu.


Abone Ol Google News
Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Jandarma ekipleri tüm giriş çıkışları kapattı.
İşkenceleri tek tek anlattı

İşkenceleri tek tek anlattı

​Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
İlk Milli Helikopter Motoru Teslim Töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

Çocuk bedeni üzerinden ticaret yapamayacaklar.
Adım adım takip

Adım adım takip

​Bakan Soylu, denetim noktalarıyla ilgili sayıyı açıkladı.
Karayılan'ın postacısı yakalandı

Karayılan'ın postacısı yakalandı

​PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirilmişti.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​İstanbullu saatlerce duraklarda kaldı.
İzmirli nefes alamıyor

İzmirli nefes alamıyor

Hava kirliliği vatandaşı isyan ettirdi.
Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

​"Ne yaşadığını görseniz dışarı çıkmak istemezsiniz."

Lüks aracı<br>parçalara ayırdı

Lüks aracı
parçalara ayırdı

​Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren yöntem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.