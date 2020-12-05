TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den Aksungur müjdesi: Seri üretime geçildi

Türkiye’de havacılık ve savunma sektörünün öncü firmalarından olan TUSAŞ’ın yapmakta olduğu projeleri ve hedeflerini değerlendiren
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Hürkuş, Atak 2 gibi birçok proje hakkında bilgi verdi. Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023’te hangardan çıkarmayı düşündüklerini söyleyen Kotil, 2025’te teslimatı gerçekleştireceklerini, sertifikasyon çalışmalarının da 3 yılı bulacağını belirtti. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın göreve başlaması için planlanan tarihin 2029 olduğunu söyledi.
5. nesil savaş uçağı
MMU projesi nihayete erdiğinde Türkiye’nin 5. nesil savaş uçak üretebilen, bu teknoloji ve altyapıya sahip 4 ülkeden biri olacağına dikkat çeken Kotil, “Bu uçak bittiğinde, ülkemizde bir savaş uçağı tasarım tecrübeli 6 bin mühendisimiz olacak. Gerçi yabancı mühendislerimiz de var, ama onlar az sayıda. Bu mühendislerimiz, bundan sonraki projelerimiz için altyapıyı oluşturacak” ifadelerini kullandı.
- Temel Kotil, MMU projesinin Türkiye teknolojisi açısından da çok önemli olduğunu ve bu projenin Türkiye’ye teknolojide sıçrama yaşatacağını söyledi. Kotil, “İmalat, tasarım, mekanik test dahil 13 sektörde dünya sınıfında olacak” tahmininde bulundu.
ATAK 2 ilk uçuşunu 2023’te yapacak
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ATAK 2 helikopteri için de ilk ATAK helikopterinden farklı olarak tamamen yerli ve milli olacağını, Amerikalılar'la Ruslar'ın ardından en gelişmiş helikopteri üretmiş olacaklarını belirtti. TSK’nın envanterinde bulunan ATAK taarruz, taktik keşif helikopterinin dişli kutusu, topu ve motorunun İtalya’dan geldiğini belirten Kotil; ATAK 2’nin dişli kutusu ve motoru dahil tümüyle yerli olacağını, ağırlık itibariyle ABD üretimi Apache helikopterlerini de geride bırakacağını söyledi.
"ATAK 2'nin 2025’te de teslim edilmesi planlanıyor"
Kotil, “Amerikalılar'ın bu konudaki helikopteri Apache’dir. Aşağı yukarı 8-8,5 tondur. Bizim helikopterimiz 12 ton, daha ağır. Bunun üzerindeki mühimmat, patlayıcılar 1200 kg. Bugünkü ATAK’ta 300 kg civarında. Dolayısıyla bayağı büyük bir abi olacak.” dedi. ATAK 2’nin Deniz Kuvvetleri ve uçak gemileri için düşünüldüğüne dikkat çeken Kotil, “Kara Kuvvetleri ve Jandarma için de yapıyoruz” bilgisini verdi. ATAK 2 için tarih veren Kotil, “ATAK 2 ağır taarruz helikopterinin 2023’te ilk uçuşunu yapması, 2025’te de teslim edilmesi planlanıyor.” dedi.
GÖKBEY sınıfının birincisi olacak
Projede binlerce mühendisin çalıştığına dikkat çeken Kotil, GÖKBEY genel maksat helikopteri hakkında da bilgi verdi. Temel Kotil, geliştirmekte oldukları genel maksat helikopteri GÖKBEY’in kendi sınıfının birincisi olacağının altını çizdi. 12 kişi kapasiteli olacak, cephe gerisinde asker taşımak ve ambulans helikopteri olarak kullanılacak helikopterin, uluslararası piyasada da en çok rağbet gören helikopterlerden biri olmasının beklendiğini söyleyen Kotil, şu anda sertifikasyon uçuşlarının yapıldığını belirtti.
GÖKBEY yılda 24 adet üretilecek
Kotil, sertifikasyon uçuşlarında bütün ihtimalleri havada denediklerini, gerekirse yerde söküp yeniden yaptıklarını belirtti. Sürecin uzun olma nedenini bu şekilde açıklayan Kotil, iki yıl içerisinde bu projeyi de tamamlamak istediklerini belirtti. Temel Kotil, GÖKBEY’i ayda 2 adet olmak üzere yılda 24 adet üretmeyi planladıklarını söyledi.
Seri üretime geçildi
Kotil, AKSUNGUR’un da seri üretimine geçtiklerini açıkladı; “Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2’mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2, 48 saat havada kaldı. Dolayısıyla uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye’nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA’larımız olacak.” ifadelerini kullandı.
Hedefimiz ilk 10 savunma şirketi arasında yer almak
Airbus, Boeing gibi dünya devlerine parça ürettiklerini hatırlatan Kotil, böylece hem değer ürettiklerini hem de imalat teknolojisini öğrendiklerini belirtti. TUSAŞ’ın sadece parça üreticisi değil aynı zamanda çözüm ortağı olduğunun altını çizen Kotil, termoplastik geliştirdiklerini, sadece kompozit üretecek, dünyada 4'üncü büyük kapalı alana sahip yeni nesil fabrika kurulduğunu söyledi.
- Kotil, büyük uçak şirketlerine parça üreterek Türk ekonomisine 250 milyon dolar net girdi sağladıklarının da altını çizdi ve bu miktarı 2 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.