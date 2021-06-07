Yerli ırkta verimli artış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, hayvancılıkta yürüttüğü ıslah çalışmaları, bir yandan yerli ırk sayısını artırırken diğer yandan verimlilik artışını beraberinde getirdi. Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde hayvancılık alanında çeşitli ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarla hem yerli ırk sayısının artışı hem de verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

YETİŞTİRİCİNİN TALEBİNE UYGUN

Çalışmalar kapsamında, hayvancılıkta 2004-2020 yıllarında 6 sığır, 1 manda, 33 koyun, 6 keçi, 7 tavuk ırkının tescil işlemi yapıldı.

Böylece, yetiştiricilerin isteklerine uygun yeni ırklar ortaya çıkarılırken, yerli ırkların halk elinde korunması da sağlanmış oldu. TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, süt ırkı alanında ıslah çalışmamız Anadolu Alacası Projesi’dir. Bu alanda ıslah edilmiş materyalimizden yıllık 1 milyon 150 bin sperma alıyoruz. Islah çalışmalarımız sonucu, daha önce kesimde yaklaşık 18 kilogram olan küçükbaş hayvan, şimdi 22-23 kilogram geliyor. Bir erkek kuzunun kesim ağırlığında 3-4 kilogram artış görüldü. İkizlik oranında da iki kat artış oldu” ifadesini kullandı.

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Nevzat Birişik

HAYVAN SAYISI YÜKSELİYOR

Birişik, büyükbaş hayvanda ayrıca, etçi ırk üzerine de devam Anadolu Esmeri Projesi olduğunu ifade ederek, bu hayvan ırkında daha çok et bağlayan ve doğumda yavruların ağırlığının daha fazla olduğu bir hayvan hedeflediklerini dile getirdi. Nevzat Birişik, manda ıslahı için yürütülen çalışmalar sonucu, bu hayvan sayısında da ciddi artışlar olduğunu aktardı. Küçükbaş ıslahında da 57 ilde projelerin devam ettiğini belirten Birişik, bu çerçevede hangi bölgede, hangi ırk tercih ediliyorsa onu artırmaya çalıştıklarını söyledi.

YERLİ TAVUK İHRACATI YAKIN

Kanatlı hayvanlarda da ıslah çalışmaları olduğunu vurgulayan Birişik şunları söyledi: “Tavuk üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Burada tavuk ve yumurta için ıslah çalışmalarımız var. Bugün TAGEM tarafından yumurtası için ıslah edilmiş, piyasaya verilmiş, Atak, Atabey, Atak-S adı altında ırklarımız bulunuyor. Enstitümüz bunların damızlıklarını üretiyor. Burada bizim piyasada önemli bir payımız var, özellikle gezen tavuk yumurtası denilince bunların büyük çoğunluğu bizim ırklarımız. Biz 60 yılın sonunda, yerli helikopter yapmak gibi değerli olan yerli etçi tavuğumuzu geliştirdik. İsmi Anadolu-T olan bu tavuk bizim enstitülerimizde geliştirildi. Yılda 2 milyon adet kendi etçi tavuğumuzu kesime gönderebiliriz, zaman içinde bu 25 milyona çıkabilir. Zamanla Türk tavuğunu ihraç etme durumumuz da doğacaktır.”

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