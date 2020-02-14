Gelecek nesillere daha sağlıklı gıda ürünlerinin ulaştırılması için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliği başladı. Proje kapsamında Anadolu’nun verimli topraklarından elde edilen tohumlar, teknoloji ve bilim ile yeniden gıda zincirine girecek ve sofralara ulaşacak. Projeyi tanıtan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yerli tohum savunma sanayi kadar önemli. Projeyle birlikte Türkiye tohum üretim merkezine dönüşecek. Üretici daha verimli olacak, tüketici daha ulaşılabilir fiyatlarla ürünlere ulaşacak” bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 3 bin 400 türe ait 105 bin 476 tohum örneğini koruma altına alırken, Ankara ve İzmir’de tohum gen bankası da kurdu.

VERİ TABANI OLUŞTURULUYOR

Eğitim, analiz, sertifikasyon ve fidan ihtisas eğitimi olarak 4 ayaktan oluşan proje kapsamında 2 yılda 15 bin çiftçiye Adana, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Manisa’da uygulamalı eğitim verilecek. Türkiye’nin dijital tohum arşivi ve kataloğu ile tüm resmi ve özel yetkili laboratuvarların, üniversitelerin, tohum analistlerinin yararlanabileceği bir veri tabanı da oluşturulacak.

İHTİSAS MERKEZİ KURULACAK

Yine proje kapsamında özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla tohumların teşhis ve analizi yapılacak. Ürün kayıplarına yol açan hastalıklara dirençli tohumlar geliştirilecek. İleri görüntüleme sistemleri sayesinde tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırılması sağlanacak. Fidan İhtisas Eğitimi’ne de büyük önem verilen proje kapsamında, Bursa Karacabey’de 250 dekarlık sonda Fidan İhtisas Merkezi kurulacak. Sert ve çekirdekli meyve türleri için de Malatya’da fidan merkezi oluşturulacak.

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ÜRETİCİLERE DESTEK YOLDA

Sertifikalı tohum kullanımının artırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, yapılacak incelemelerde sonra üreticilere maddi destek de sağlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Projeyle birlikte sertifikalı tohum kullanımı artacak. Gıda arz güvenliği korunacak. İhtiyacımız milli kaynakla karşılanacak. Yerli üretimle en büyük ihracatçı ülke olunması hedeflenecek. Projeyle birlikte yerli tohum konusuna ağırlığımızı koyuyor, üreticiyi koruyor ve tüketiciyi kolluyoruz” dedi.

86 ÜLKEYE BİRDEN İHRACAT BAŞARISI

Türkiye’nin jeostratejik konumuyla tohum ihracatçısı olabilecek bir ülke olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tohum karnesini de açıkladı. Ülkemizin kendi tohumunu üreten bir ülke olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Tohum ticaretinde dünyanın ilk 10’unda yer alıyoruz. Toplam tohum ihracatımızın yüzde 96’sını yurt içinden temin ediyoruz. 86 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Son 17 yılda tohuma verilen 2 milyar liranın üstünde destek sayesinde üretim 8 kat, ihracat ise 10 kat arttı” diye konuştu.

HEDEFiMiZ 2 MiLYON TON

Tohum üretiminin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, “Tohum üretiminde 2019 yolu itibariyle 1 milyon 130 bin tonu aştık. 2023 hedefimiz ise 2 milyon ton tohum üretmek” dedi. 2019 yılında 71 yerli tohumu sektörün kullanımına sunduklarını belirten Pakdemirli, “10 adet yerli patates çeşidi geliştirerek tescile sunduk. İlk yerli siyah çeltik çeşidini geliştirdik. Endüstriyel tip kenevir çeşidini geliştirmek için işbirlikleri yaptık. Tarla bitkilerinde ıslah çalışmalarına başladık. Yerli hibrit sebze çeşitlilerinin kullanımı 2002’de yüzde 10’ken 2019’da yüzde 60’a ulaştı. 7 bölgemizdeki 61 araştırma enstitüsünde 1963’ten günümüze kadar yem ve tıbbi aromatik bitkilerde 766, yerli sebzede 242 çeşit ülkemizin milli çeşit listesinde yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.

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BAKANLIK DA SÖZ SAHiBi

Tohumun ‘sağlık ve güzellik’ olduğuna da vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “İlaç, parfümeri, gıda, tekstil ve bazı diğer sektörlerin ihtiyacı olan tıbbi ve aromatik bitkiler alanında 14 farklı türde toplam 24 çeşit bitkiyi tescil ettirdik. Bakanlık olarak ülkemizin toplam tohumluk üretiminde 427 bin 650 ton ile yüzde 40.2’lik paya sahip olduk. Pamuk, ayçiçeği ve buğday tohumlulukları Şili, İspanya, Azerbaycan, Sudan, Türkmenistan, İran, Ukrayna, Macaristan, Fransa, Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan’a ihraç ediliyor.