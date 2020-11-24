Yüzde 90'ı yerli ve milli olarak üretildi: Ülkeye katkısı 90 milyon dolar

Dünya genelinde ikinci dalganın yaşandığı koronavirüs salgınında Türkiye’de de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Salgınla mücadelede kapsamında Türk mühendisler tarafından Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten ASELSAN ve özel şirketler, yerli solunum cihazı (ventilatör) üretmeye başladı.

ASELSAN tarafından 20 bin üretim hedefi koyulan yerli solunum cihazı Adana’da da kullanılmaya başlandı. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde 50 adet kullanılan solunum cihazı hakkında bilgi veren yoğun bakım doktoru Murat Erdoğan, yerli solunum projesinin ilk olarak 2012 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen projeyle başladığını belirtti.

DHA Türkiye'de üretilen yerli solunum cihazı (ventilatör) hastanelerde kullanılmaya başlandı.

'ÜLKE GENELİNE 2 BİN CİHAZ GÖNDERİLDİ'

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ASELSAN ve özel şirketlerle işbirliği içinde seri üretilebilecek kapasiteye dönüştürüldüğünü belirten Erdoğan, "Şu anda ASELSAN yerli solunum cihazı için 20 bin hedef koydu. Adana genelinde şu anda 80 cihazımız hastanelerde kullanılıyor. 50 cihazda şu anda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılıyor. Tüm Türkiye geneline 2 bin cihaz dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına ise 4 bine yakın cihaz ihraç ettik’’ dedi.

REKLAM

Elektronik mühendisi kardeşi Cemal Erdoğan ile birlikte yerli solunum cihazı üretiminde çalıştığını belirten Erdoğan, "Benim görevim hastaların üzerinde kullanılan modların algoritmalarının yazılımıydı. Üretim ve Ar-Ge kısmında ise kardeşimin içerisinde bulunduğu mühendislik ekibi çalıştı" dedi.

KORONAVİRÜS Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı: Muadillerine göre hem çok gelişmiş hem de maliyet olarak çok ucuza mal oldu

İHRACATI YAPILIYOR

Bazı kişilerin virüsü çok kolay atlatırken, bazılarının ise ileri derecede solunum yetmezliği yaşadığını anlatan Erdoğan, ventilatör cihazının ileri derecede solunum desteğine ihtiyacı olan hastalarda kullanıldığını söyledi.

Ventilatör ihracatının yapıldığını aktaran Erdoğan, "Ventilatör cihazlarının ülke ekonomisine katkısı 90 milyon dolar civarında oldu. Pandeminin ilerlemesiyle birlikte bu cihazın yüzde 90’ı yerli ve milli olarak üretildi. Bu cihazın ekonomiye katkısı her geçen gün artacaktır’’ diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİ Dünya peşinden koşuyor: Yerli solunum cihazına bir milyar dolarlık rekor sipariş!

FOTOĞRAF 7 ​Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis şirketlerinin ortak çalışması ile ilk yerli üretim solunum cihazı üretildi. ​Teslim töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Hayatımızın en anlamlı süreçlerinden biriydi diyebilirim. Çok yoğun ve heyecanlıydı. Bir taraftan acaba olacak mı kaygısı vardı. Çünkü bütün dünya bu cihazın peşine düştü salgınla birlikte. Canla başla, gece gündüz birbirine karışmış bir şekilde mücadele verildi. Hatta mühendis arkadaşlarımız içinde eksik olan bir parçayı yetiştirmek için 'bizi odaya kapatın bitirene kadar çıkarmayın' bile dediler. Büyük bir gönülle, ruhla yapıldı dedi. “MUADİLLERİNE GÖRE HEM ÇOK GELİŞMİŞ HEM DE MALİYET OLARAK ÇOK UCUZA MAL OLDU<br><br> Solunum cihazlarının çok kısa bir sürede özveriyle üretildiğini ifade eden Bayraktar, “Bu cihazın fikri sınai hakları Sağlık Bakanlığına ait. Biyosis girişim firması tarafından yıllarca geliştirildi. 12 adet üretilmiş ve denemeleri yapılmıştı. Yüksek adet üretilecekti ve bütün eksikliklerinin giderilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis bir araya geldik ve Cumhurbaşkanımızın da desteği ile bugün bu cihazlar üretilmeye başladı. Yoğun bir mühendislik süreci oldu. Buna rağmen bu cihazlar dünyadaki muadillerine göre hem çok gelişmiş hem de maliyet olarak çok daha ucuza mal oldu. Bu dönemde çok pahalı fiyatlara satılıyor. Normal dönemdeki fiyatlarının birkaç kat fiyatına sattıklarını duyduk. Düşünün hem yurtdışı fiyatının, hem de dönemsel fiyatının birkaç kat altında satılmış olacak diye konuştu. ​ “MAYIS SONUNDA 5 BİN CİHAZ<br><br> Seri üretime devam edileceğini duyuran Bayraktar, “Hem teknolojiye, hem üretime destek olmak amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya büyük bir ilgi oldu. Bine yakın cihaz topladık bu şekilde. Baykar olarak 250 adet, ASELSAN 250, ROKETSAN 250, Arçelik 150, HAVELSAN 150, Amazon Türkiye 100 adet solunum cihazı bağışladı. Ay sonunda 500 Mayıs sonunda da 5 bin cihaz verilecek şeklinde konuştu. Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 4 şirketin ortak çalışması ile ilk yerli üretim solunum cihazı üretildi. İlk etapta 100 adet üretilen cihazların teslimi bugün gerçekleşti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim süreci hakkında bilgi verdi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazını anlattı: Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının üretim süreci ile ilgili açıklama yaptı. Teslim töreninde konuşan Bayraktar, “Hayatımızın en anlamlı süreçlerinden biriydi diyebilirim. Çok yoğun ve heyecanlıydı. Bir taraftan acaba olacak mı kaygısı vardı. Çünkü bütün dünya bu cihazın peşine düştü salgınla birlikte. Canla başla, gece gündüz birbirine karışmış bir şekilde mücadele verildi. Hatta mühendis arkadaşlarımız içinde eksik olan bir parçayı yetiştirmek için 'bizi odaya kapatın bitirene kadar çıkarmayın' bile dediler. Büyük bir gönülle, ruhla yapıldı' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 02:22 Savunma Sanayii Başkanı Demir'den yerli solunum cihazı açıklaması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın da katıldığı yerli solunum cihazı üretimi projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. SSM Başkanı Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Savuma Sanayii alanında kazandığımız tecrübeyi sağlık alanına da taşıyoruz. Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı.' bilgisi yer aldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk deneme prototipini paylaştı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı. Bayraktar paylaşımında, 'Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... @biyoventtasarladı,@arcelik üretti, @aselsanve @baykar_savunmamühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Koca: Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yerli solunum cihazı için seri üretimine başlanacağını belirterek şunları kaydetti, 'Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık' dedi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder