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Ziraat Katılım ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı

Ziraat Katılım ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı

17:0724/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Katılım sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğu çalışmalarını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.
Ziraat Katılım sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğu çalışmalarını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Ziraat Katılım sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğu çalışmalarını içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora dair açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
“Ziraat Katılım olarak sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve süreçlerin katılım finans döngüsüne entegre edilmesi adına çeşitli projelerimizi uygulamaya aldık. Yaptığımız tüm bu kapsamlı çalışmaların bir yansıması olan ilk sürdürülebilirlik raporumuzu kamuoyu ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gerek üyesi olduğumuz Ziraat Finans Grubu’nun benimsediği sürdürülebilirlik çatı politikası ve yaklaşımları, gerekse uluslararası katılım finans prensiplerinin en iyi uygulamaları bize kılavuzluk etmiş ve ilham vermiştir.

Ülkemizin İlk Kamu Katılım Finans Kuruluşu olan Ziraat Katılım, sürdürülebilirlik yolunda attığı adımları ve geleceğe dair vizyonunu ilk raporunda ortaya koymaktadır. Rapor Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’yla uyumlu olarak hazırlanarak kurumsal internet sitemizde erişime sunulmuştur”
dedi.
Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekliyoruz Türkiye’nin yeşil dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınmasını önemsediklerini belirten Özdemir
“Ziraat Katılım, sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla topluma ve çevreye olan bağlılığını pekiştiriyor. Geleceğe olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, güvenilir finansal çözümler sunma kararlılığımızı duyuruyor ve olumlu etkiler oluşturacak yatırımları önemsiyoruz. Sürdürülebilir ve etik finans anlayışımızla, sosyal refahı ve kapsayıcılığı ön planda tutuyoruz. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine aktif katkı sağlayarak, ulusal çapta sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunacak ve küresel çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşturacak hususları da iş süreçlerimize entegre etmekteyiz.

Bu bağlamda sürdürülebilirliğin Yönetim Kurulumuzun himayesinde en üstten tabana kadar tüm organizasyonumuzda yer bulması için çalıştık. Sürdürülebilirlik Komitemizi, ilgili pozisyonları, iş tanımlarını ve planlamalarımızı hayata geçirdik. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, gerçek ve tüzel müşterilerimizin yeşil dönüşümüne katkı sunacak finansman ürünlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Sürdürülebilir bir geleceği paylaşarak daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Ziraat Katılım olarak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri de gözeterek iklim risklerinin yönetimi, temiz enerji geçişi ve sürdürülebilir finans gibi kritik alanlarda çalışmalarımıza devam ederken sorumluluklarımızı en yüksek standartlarda yerine getirmeye kararlıyız. Sürdürülebilir bir gelecek ve ortak hedeflerimize ulaşmak için etkimizi daha da güçlendiriyoruz”
dedi.
#Ziraat Katılım
#sürdürülebilirlik
#ekonomi

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