Ziraat Katılım ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı

Bu bağlamda sürdürülebilirliğin Yönetim Kurulumuzun himayesinde en üstten tabana kadar tüm organizasyonumuzda yer bulması için çalıştık. Sürdürülebilirlik Komitemizi, ilgili pozisyonları, iş tanımlarını ve planlamalarımızı hayata geçirdik. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, gerçek ve tüzel müşterilerimizin yeşil dönüşümüne katkı sunacak finansman ürünlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Sürdürülebilir bir geleceği paylaşarak daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Ziraat Katılım olarak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri de gözeterek iklim risklerinin yönetimi, temiz enerji geçişi ve sürdürülebilir finans gibi kritik alanlarda çalışmalarımıza devam ederken sorumluluklarımızı en yüksek standartlarda yerine getirmeye kararlıyız. Sürdürülebilir bir gelecek ve ortak hedeflerimize ulaşmak için etkimizi daha da güçlendiriyoruz”