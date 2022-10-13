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Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

Emekli promosyonu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar yeni promosyon kararını art arda duyurdu. Özel bankaların arkasından promosyonlar için asgari tutar belirlenip anlaşmalı kamu bankaları da belli oldu. Emekli vatandaşların maaşlarını taşıyarak promosyon ödemesi alması gerekiyor. Peki, emekli maaş promosyonu nasıl alınır? E-devletten emekli maaşı nasıl taşınır? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli promosyonu nasıl alınır: E-devletten emekli maaş taşıma, emekli promosyonu alma işlemleri
Emekli maaş promosyonu

Emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe kızışıyor. Kamu bankalarından da promosyon hamlesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emeklilere dağıtacağı promosyon rakamlarını açıkladı.Yeni promosyon ödemesi 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, emekli promosyonu nasıl alınır?

HANGİ KAMU BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinin maaşlarına göre alacakları promosyanlar şöyle:

  • Maaşı 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
  • Maaşı 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
  • Maaşı 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,
  • Maaşı 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA, BANKA DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC kimliğinizle giderek talep oluşturuyorsunuz. Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan alabilirsiniz.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMA NASIL YAPILIR?

  1. e-Devlete giriş yaptıktan sonra SGK'nın sayfasına gidin.
  2. Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.
  3. Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.
  4. Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMAK İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

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