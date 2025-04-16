Emlak Konut'un desteğiyle hayata geçirilen projede, bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. ''Kazançlı Yatırım Kampanyası'' olarak adlandırılan kampanyada İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 proje yer alıyor. Peki, 2025 Orta gelir grubu için konut başvuruları ne zaman, ödeme koşulları neler?

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Emlak Konut'un 19 Şubat'ta başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Emlak Konut, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projesini kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası’na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık.”

EMLAK KONUT KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ

Orta gelirliye yönelik başlatılan Emlak Konut kampanyasının son başvuru tarihleri uzatılarak 27 Nisan 2025 yapılmıştı.

EMLAK KONUT KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya için herhangi bir şart aranmıyor. Sadece başvurular açık satış usulüne göre yapıldığından önce giden konut sahibi olabiliyor. Başvurular projelerin satış ofislerinden yapılıyor.

EMLAK KONUT ORTA GELİRLİ KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Üç farklı ödeme planı yer alıyor. İlk modelde peşinasız azalan taksit seçeneği sunuluyor. Aylık yüzde 0,99 vade farklı ile 60 aya kadar vade imkanı bulunuyor.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini Emlak Konut karşılıyor. Böylece ilk yıl taksit ödemesi yapılmıyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Üçüncü modelde de, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuluyor. Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat modelinde evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkanı sağlanıyor. 120 aya kadar vade imkanı da yer alıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde oluyor.







