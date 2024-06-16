Kavurma nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda kavurmanın tarifi oldukça fazla merak ediliyor. Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bir yandan da en güzel kavurma tarifini merak ediyorlar. İşte kavurma tarifi…

EN GÜZEL KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurban eti bir gece dinlendirildikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250gr iç yağı olacak şekilde iç yağı doğranır. Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulur. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizlenir. Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlanır. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdaklar kevgir yardımı ile toplanır.

Kavurma tencerenize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra yağın kızmasını bekleyin ve ardından kuşbaşı doğradığınız eti atarak 4-5 dakika karıştırarak kavurun. Et suyunu salmaya başladığı zaman ocağınızın altını “en kısık" konuma getirin ve tencerenin kapağını kapatın. 15′er dakikalık aralarla etinizi karıştırın ve kapağını vakit kaybetmeden tekrar kapatın. 1 saat kadar sonra tuz, karabiber ve kekiğini de ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar daha pişirin. Böylece 80-90 dakika aralığında ağır ateşte kendi suyunun lezzetiyle pişmiş ve yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.

Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir.

Suyunu çeken etlere iç yağı eklenir. Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavrulur. Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir (plastik kap kullanmayınız). Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır. Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun sürede tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilir.

Kurban etine hangi baharatlar konur?

Zencefil

Kavurma hazırlarken bu püf noktalara dikkat ederseniz hem lezzetli hem de lokum gibi bir et elde edebilirsiniz. Zencefil, etin liflerini parçalar ve yumuşatır. İçerdiği doğal enzimler sayesinde yumuşacık bir et tüketebilirsiniz.

İçerisindeki zingibain adındaki madde proteinleri parçalayan bir enzimdir. Bu enzim, etin protein yapılarını yumuşatır ve daha kolay çiğnenebilir hale getirir. Hafif asidik bir yapıya sahip olan zencefil protein yapısını gevşetir ve yumuşamasını sağlar.

Zencefil, bu kolajeni parçalayarak etin daha yumuşak ve lezzetli hale gelmesine yardımcı olur. Taze zencefil rendesi veya zencefil tozu kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede ağızda dağılan harika bir et elde edeceksiniz.

Sarımsak

Sarımsağın içindeki bazı enzimler, etin liflerini gevşeterek etin daha yumuşak bir doku kazanmasını sağlar. Ete yalnızca yumuşaklık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetli bir aroma katmış olacak.

Taze sarımsaklar ezilerek suyu çıkarılabilir ve etin üzerine dökülerek kullanılabilir. Sarımsak suyu liflerin içine daha hızlı geçebilir.

Kekik ve defne yaprağı

Kekik, etin doğal tadını öne çıkarır ve ona biberimsi, biraz da baharatlı bir tat verebilir. Aynı şekilde defne yaprağı da etin daha kolay bir şekilde yumuşamasını sağlayacaktır. Hafif asidik olması işinizi kolaylaştırabilir.

Soya sosu

Soya sosunun içindeki tuz ve doğal asitler kavurmanın istediğiniz gibi olmasını sağlayabilir. Yani, sert eti lokum gibi yapar. Soya sosu, tatlı ve tuzlu tatları dengeler. Etin doğal lezzetini ortaya çıkarır. Ayrıca bu sos doğal olarak tuzlu olduğu için eti bakterilerden koruyacaktır.



