Son dakika Erzurum depremle sallandı. Yakutiye merkezli gerçekleşen sarsıntı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, 3 üzeri şiddette gerçekleşen bu sallantının ardından arama motorlarında “Az önce Erzurum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?” sorularına yanıt aramaya başladı.
"Erzurum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 üzeri şiddetteki bir deprem bu sefer Erzurum Yakutiye’de kaydedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri araştırmalarına hız verdi. Peki; 13 Kasım 2024’te az önce Erzurum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte detaylar...
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Tarih: 2024.11.13
Saat: 15:21:57
Derinlik(km): 5.0
Mw: 3.5
Yer: YAKUTİYE (ERZURUM)