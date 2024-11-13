"Erzurum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 üzeri şiddetteki bir deprem bu sefer Erzurum Yakutiye’de kaydedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri araştırmalarına hız verdi. Peki; 13 Kasım 2024’te az önce Erzurum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte detaylar...