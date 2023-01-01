Emeklilikte yaşa takılanlar çözümü için yaş sınırı kaldırıldı. EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak ve ne zaman yürürlüğe girecek soruları, gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda EYT yaş şartı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: “Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.” Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…

EYT ne zaman çıkacak?

Yaşa takıldığı için emeklilik hayallerini yıllarca erteleyen yüzbinlerce vatandaş merakla düzenlemenin yasalaşmasını bekliyor. Bu kapsamda TBMM'deki sürecin seçimden sonraya kalabileceği konusunda kamuoyunda söylentiler çıkarken partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söylentilere son noktayı koydu. MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söylentilere son noktayı koydu. Çelik şunları söyledi:

EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı, karar verildi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç çıkacaktır. Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Herkes müsterih olsun. Şubat en geç mart ayında sonuca ulaşılmış olacaktır. Kendi takvimi içinde gecikme olmadan yasalaşacak.

EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

Milyonlar EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini beklerken Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz önümüzdeki haftayı işaret etti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT’nin önümüzdeki hafta Meclis’te tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.

EYT’nin en kısa sürede Meclis’e ulaşacağını belirten Yılmaz, “Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz." dedi.

EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

Meclis Genel Kurulu'ndaki EYT mesaisinin fazla uzun sürmeyeceği belirtiliyor. En geç 4 gün içerisinde Meclis'e gitmesi beklenen düzenlemenin ardından Şubat ayının ilk haftasında yasalaşması öngörülüyor. Böylece ilk emekli maaşları için 15 Şubat kritik tarih olarak ön plana çıkıyor.

Emekli olacak EYT’lilerde aranacak şartlar neler?

İlk işe girişin 8 Eylül 1999 öncesi olması, 20 yıl (kadın için) ve 25 yıllık (erkek için) sigortalılık süresinin olması ve en az 5.000 gün SGK’ya prim ödenmiş olması.

SSK için EYT emeklilik şartları

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak. Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.











