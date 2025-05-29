Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir, nerede çekildi?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak. İstanbul'un Fethi'ne özel olarak bu akşam yayınlanacak Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları ve nerede çekildiği bilgileri de merak edilmeye başlandı. Yönetmenliğini Ekrem Arslan ve Caner Çetiner'in üstlendiği filmde Can Sipahi başrolde yer alıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi hakkındaki bilgiler.
Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ, bu akşam Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ekranlara geliyor. Saat 20.00'da başlayacak Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği gibi bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları ve konusu...
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.
FATİH SULTAN MEHMED: YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI
Emin Gürsoy- Aşıkpaşazade
Bülent Alkış -Zagnos Paşa
Ali Efe Altunbaş- Şehzade Ahmet
Ceylan Batı
Poyraz Çınar
Harun Dağaşan
Emir Ali Doğrul
Cengiz Ergezer
Cumhur Enes Ergür -Kıyam Reisi
Levent Kar
Osman Karakoç
Orhan Kılıç-II.Murad
Caner Kurtaran-Konstantin
Serkan Melikoğlu
Ahmet Efe Metekoğlu-Şehzade Beyazıd
Cihan Alpay Metintaş-İshak Paşa
Ahmet Şahin