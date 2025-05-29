Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir, nerede çekildi?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ, bu akşam Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ekranlara geliyor. Saat 20.00'da başlayacak Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği gibi bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları ve konusu...