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Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti. Brainard, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını vurguladı. İşte Fed’in önümüzdeki dönemde faiz politikasına ilişkin vereceği kararlara yönelik sinyaller. Peki Fed toplantısı ne zaman? Fed kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fed faizi düşürüyor mu? ABD Merkez bankası faiz kararı ne olur? Kasım faiz toplantısı ne zaman?
Fed faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed Yönetim Kurulu ve New York Fed tarafından düzenlenen konferansta para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sıkı finansal koşulların etkisinin farklı sektörler üzerinden görülmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını aktaran Brainard, "Enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvene sahip olmak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek." ifadesini kullandı.

Fed faizi ne zamana kadar artıracak?

Brainard, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını vurguladı. Fed'in risklerin bir noktada daha belirgin şekilde iki taraflı hale gelebileceğinin farkında olduğuna işaret eden Brainard, belirsizliğin halihazırda yüksek olduğunu kaydetti.

Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Çin'deki Kovid-19 karantina önlemleri veya hava koşulları nedeniyle arz kesintilerinin uzaması veya ağırlaşması riski olduğuna dikkati çeken Brainard, Fed'in başka olumsuz şokların ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşebilecek finansal kırılganlıklara karşı dikkatli olduğunu aktardı.

  • ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, faiz beklentisinde artışa giderek Fed’in yıl sonuna kadar en az 100 baz puan daha faiz artışına gitmesi gerekeceği tahmininde bulundu. ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, ABD'de faizlerin yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Fed kasım toplantısı ne zaman?

  • ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayında 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükselseltmişti. Bir sonraki faiz kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında 2 Kasım’da açıklanacak. Yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih ise 14 Aralık olacak.

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